英足總盃︱高普復出帶領利物浦　前線3子平均年齡只得18.3歲

英格蘭足總盃賽事在疫情再爆發中繼續上演，利物浦主場對英甲球隊梳士貝利，早前染疫的領隊高普趕及復出領軍，之前有傳言指紅軍1、2、3號門將艾利臣、基利靴和阿祖安全部確診，不過今仗只有艾利臣不在名單，基利靴正選把關，阿祖安亦在後備名單。

陣容當中不乏令人感到陌生的名字，當中「大冧把」小將多達6人之多。



高普復出領利物浦出戰足總盃。（Getty Images）

利物浦受到疫情嚴重影響，加上陣中「非洲三寶」沙拿、文尼和基達為出戰非洲國家盃與國家隊會合，今仗出場名單中，常規球員只有中堅雲迪積克、干拿迪，防守中場法賓奴，以及剛完成3場停賽的左閘羅拔臣4人，其餘均為後備及年輕球員。

利物浦對梳士貝利正選陣容。（利物浦官方Twitter）

利物浦對梳士貝利正選陣容（4-3-3）

門將：基利靴

後衛：羅拔臣、雲迪積克、干拿迪、巴特利

中場：迪臣邦拿、法賓奴、摩頓

前鋒：居迪斯鍾斯、禾治文、哥頓



點圖睇：利物浦的「大冧把」更衣室

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當中最誇張的，必定是一條3人前鋒線：20歲的居迪斯鍾斯養傷多時終於復出，今仗被安排踢前鋒，他的前線拍檔包括今仗之前從未為利物浦一隊上陣的18歲小將禾治文（Max Woltman），以及在紅軍內部備受讚賞的17歲小將哥頓（Kaide Gordon）。3人平均年齡只有18.3歲，極有可能是紅軍歷來在足總盃年紀最細的前線組合。

21歲的迪臣邦拿（Elijah Dixon-Bonner），今仗亦是他在紅軍一隊的處子戰，他會在法賓奴的帶領下，與有較多一隊經驗的19歲小將摩頓一起鎮守中場。法明奴、南野拓實、森美卡斯和麥迪比等經驗豐富的球員全部先列後備。

熱刺主場對摩甘比陣容。（熱刺官方Twitter）

另一前列球隊熱刺迎戰另一英甲球隊摩甘比，主帥干地先將哈利卡尼、盧卡斯莫拉和門將洛里斯三大主力放後備席，另一前線要角孫興慜肌肉受傷需休戰一個月，不在大軍名單。