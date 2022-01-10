足球熱話︱球迷強烈要求夏蘭特剪髮　單字霸氣回應獲網民瘋狂讚好

多蒙特前鋒夏蘭特（Erling Haaland ）雖不是美男子，但無損他對自己外形的要求。跟任何頂級球星一樣，他的髮型備受球迷和外界關注，留長頭髮已有好一段時間過後，有女球迷在Twitter發文叫他剪頭髮，他以最具霸氣的方式捍衛自己的髮型。



艾寧夏蘭特長髮飄飄。（Getty Images）

多蒙特在德甲作客法蘭克福，上半場落後0：2陷入劣勢，下半場連入3球反勝。賽後夏蘭特在Twitter發文稱，「新一年便由一場反勝展開！男孩們做得好，重要的3分。」

帖文下有位疑似女球迷作出回應，內容中只有12句「CUT YOUR HAIR」（剪頭髮），獲不少網民插口表示同意。意想不利的是，這個留言得到夏蘭特本尊親自回覆。

夏蘭特「剪頭髮事件」四步曲：

跟平日面對傳媒時回答不想回應的問題一樣，夏蘭特只以一個「No.」 （不）字回覆。他特意在No字後面加上句號，表達事情完全沒有商量餘地，盡顯霸氣。

有趣的是，他發出慶祝球隊反勝的帖文有逾3萬人讚好，這個簡單的「不」字回應，已為他帶來14萬個likes，可見他沒有廢話式的俐落處世態度，深受網民喜愛。

點圖睇：夏蘭特出道以來髮型變化

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由於以上帖文雙方均有標注多蒙特，蜜蜂兵團Twitter的「小編」索性玩埋一份。不過他十分懂得誰可以玩，誰絕不可以玩，不敢騷擾夏蘭特，卻用同一方式跟陣中守將薩加度（Dan-Axel Zagadou）開玩笑，同樣送一個寫上12句「CUT YOUR HAIR」（剪頭髮）的帖文給薩加度。