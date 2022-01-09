卡塔爾聯賽現恐怖一幕　球員突倒在龍門內痛苦抽搐｜足球熱話

去年歐洲國家盃，丹麥中場基斯甸艾歷臣心臟病發一幕，教全球足球界留下陰影。

周六（8日）卡塔爾聯賽亦發生相似情況，場面嚇人，幸醫療人員及時應變。



卡塔爾聯賽艾雷恩（Al Rayyan）對艾華克拉（Al Wakrah），比賽進行至41分鐘，直播鏡頭突然轉向龍門內——效力艾華克拉的馬里國腳奧士文尼哥利巴尼（Ousmane Coulibaly）倒在地上，痛苦地不斷抽搐、也明顯無法控制四肢。

門將起初緊張地走近輕拍他的手，但已立刻意識到情況危急，立刻向場邊醫療人員招手，攝影師也立刻將鏡頭切換至最遠的畫面，不再繼續捕捉這令人不安的場面。同時間，醫護人員也進場施救，未幾賽事便宣告腰斬，最終奧士文尼哥利巴尼由救護車送院救治。

奧士文尼哥利巴尼（左）為馬里國腳，曾出戰非洲國家盃。（Getty Images）

奧士文尼哥利巴尼現年32歲，長年在歐洲聯賽落班，曾在法甲效力比斯特5個球季，其後轉戰希臘聯賽，曾效力勁旅彭拿典內高斯，前季開始在卡塔爾作賽。艾華克拉的媒體主任艾蘇拉迪其後向當地媒體透露，在醫護人員施救之前，「哥利巴尼的心臟曾經停頓」。

哥利巴尼所屬球會艾華克拉稍後發聲明透露這位馬里右閘的狀況，「在周六的賽事，哥利巴尼心臟病發，需要醫護人員介入、及救護車人員的協助。球員目前正接受所需治療。比賽雙方也同意腰斬賽事，並以當時的比賽作為最後結果。」意味艾雷恩以1：0獲勝。

慎入：

哥利巴尼在比賽中突然倒地

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近一年不少知名足球員均正受、或曾受心臟問題困擾，除了在歐國盃期間心臟病發、至今仍未復出的艾歷臣，尚有阿根廷球星阿古路因心臟問題退役，曼聯後衛域陀連迪路夫也曾因胸口不適而需離場。

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另一較少人談及的例子，是英甲球隊韋根的前鋒韋基（Charlie Wyke），他在去年11月一次訓練中心臟病發，需以心肺復甦急救，他最終回復知覺、並需送院治療，現在已可恢復輕量操練，其隊友、曾效力曼聯的前鋒韋爾堅尼（Will Keane）近日向傳媒談及當時的情況，指該場面「也許已深深印在球員們腦海裏，那實在太可怕了」。

他指出幸好領隊及時反應，「現在韋基已可作輕量操練，看見他回歸實在太好了。」報道指，韋基最快下一季才可復出。