卡塔爾聯賽現恐怖一幕　球員突倒在龍門內痛苦抽搐｜足球熱話

撰文：高詩琦
出版：更新：

去年歐洲國家盃，丹麥中場基斯甸艾歷臣心臟病發一幕，教全球足球界留下陰影。
周六（8日）卡塔爾聯賽亦發生相似情況，場面嚇人，幸醫療人員及時應變。

卡塔爾聯賽艾雷恩（Al Rayyan）對艾華克拉（Al Wakrah），比賽進行至41分鐘，直播鏡頭突然轉向龍門內——效力艾華克拉的馬里國腳奧士文尼哥利巴尼（Ousmane Coulibaly）倒在地上，痛苦地不斷抽搐、也明顯無法控制四肢。

門將起初緊張地走近輕拍他的手，但已立刻意識到情況危急，立刻向場邊醫療人員招手，攝影師也立刻將鏡頭切換至最遠的畫面，不再繼續捕捉這令人不安的場面。同時間，醫護人員也進場施救，未幾賽事便宣告腰斬，最終奧士文尼哥利巴尼由救護車送院救治。

奧士文尼哥利巴尼（左）為馬里國腳，曾出戰非洲國家盃。（Getty Images）

奧士文尼哥利巴尼現年32歲，長年在歐洲聯賽落班，曾在法甲效力比斯特5個球季，其後轉戰希臘聯賽，曾效力勁旅彭拿典內高斯，前季開始在卡塔爾作賽。艾華克拉的媒體主任艾蘇拉迪其後向當地媒體透露，在醫護人員施救之前，「哥利巴尼的心臟曾經停頓」。

哥利巴尼所屬球會艾華克拉稍後發聲明透露這位馬里右閘的狀況，「在周六的賽事，哥利巴尼心臟病發，需要醫護人員介入、及救護車人員的協助。球員目前正接受所需治療。比賽雙方也同意腰斬賽事，並以當時的比賽作為最後結果。」意味艾雷恩以1：0獲勝。

慎入：

哥利巴尼在比賽中突然倒地

+3

近一年不少知名足球員均正受、或曾受心臟問題困擾，除了在歐國盃期間心臟病發、至今仍未復出的艾歷臣，尚有阿根廷球星阿古路因心臟問題退役，曼聯後衛域陀連迪路夫也曾因胸口不適而需離場。

阿古路心臟病被逼退役　曼城有情有義給他一份工

干地有情有義邀艾歷臣回歸復操　「大門一直為你而開」

基斯甸艾歷臣開腔談及死過翻生　仍不放棄夢想為丹麥出戰世界盃

另一較少人談及的例子，是英甲球隊韋根的前鋒韋基（Charlie Wyke），他在去年11月一次訓練中心臟病發，需以心肺復甦急救，他最終回復知覺、並需送院治療，現在已可恢復輕量操練，其隊友、曾效力曼聯的前鋒韋爾堅尼（Will Keane）近日向傳媒談及當時的情況，指該場面「也許已深深印在球員們腦海裏，那實在太可怕了」。

他指出幸好領隊及時反應，「現在韋基已可作輕量操練，看見他回歸實在太好了。」報道指，韋基最快下一季才可復出。

效力韋根的韋基是近一年其中一位在比賽或訓練期間心臟病發的職業足球員。（Getty Images）
曼聯隊長低谷中受訪　稱本可以一走了之　想仿傚偶像助重建｜英超英超熱話｜干地有情有義邀艾歷臣回歸復操　「大門一直為你而開」英足總盃｜英超隊命途各異　水晶宮反勝米禾爾　般尼遭逆轉出局英超｜小孩闖球場　家長也有責　列斯聯推超嚴苛罰則古天奴重返英超外借維拉半季　轉投謝拉特麾下求翻身｜足球轉會英超｜傳普巴天價續約留效曼聯　發言人澄清：咩都無收過
足球熱話
基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）
阿古路
心臟病
足球