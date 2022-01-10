【網球】拿度奪生涯第89個錦標　連續19個季至少一冠　超越費達拿

塞爾維亞選手祖高域成為近期網球熱話，老對手拿度今日就以一創舉搶回不少關注。

這名35歲西班牙球手在墨爾本公開賽決賽，以直落兩盤擊退美國小將基斯（Maxime Cressy），取下生涯第89個錦標迎戰稍後的澳網。



拿度去年受「頹氣」纏繞，先在8月左腳受傷患因而放棄東京奧運及美網。上月在阿布扎比表演賽復出卻錄兩敗，隨後更確診新冠肺炎，被迫隔離未能比賽。

（Getty Images）

不過踏入2022，他的氣勢逐漸回勇，世界排名第6的拿度在墨爾本公開賽決賽面對美國小將基斯轟出9個「Ace」，最終在兩度打破對手發球局的情況下以7：6（6）、6：3取勝，生涯共126次打入ATP巡迴賽決賽，取下89個冠軍。

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拿度也創造一歷史，今日取下此冠後令他自2004年開始連續19個球季都獲至少一冠，超越費達拿（Roger Federer）與阿加斯（Andre Agassi）的18年，成為男單第一人。

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10日後拿度將轉戰澳網曾於2009年封王的他表示相比錦標，他最想身體健康：「我更想是100%健康地完成賽季，不再缺陣5、6個月。」

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