【網球】拿度奪生涯第89個錦標　連續19個季至少一冠　超越費達拿

塞爾維亞選手祖高域成為近期網球熱話，老對手拿度今日就以一創舉搶回不少關注。
這名35歲西班牙球手在墨爾本公開賽決賽，以直落兩盤擊退美國小將基斯（Maxime Cressy），取下生涯第89個錦標迎戰稍後的澳網。
拿度去年受「頹氣」纏繞，先在8月左腳受傷患因而放棄東京奧運及美網。上月在阿布扎比表演賽復出卻錄兩敗，隨後更確診新冠肺炎，被迫隔離未能比賽。
不過踏入2022，他的氣勢逐漸回勇，世界排名第6的拿度在墨爾本公開賽決賽面對美國小將基斯轟出9個「Ace」，最終在兩度打破對手發球局的情況下以7：6（6）、6：3取勝，生涯共126次打入ATP巡迴賽決賽，取下89個冠軍。
拿度也創造一歷史，今日取下此冠後令他自2004年開始連續19個球季都獲至少一冠，超越費達拿（Roger Federer）與阿加斯（Andre Agassi）的18年，成為男單第一人。
10日後拿度將轉戰澳網曾於2009年封王的他表示相比錦標，他最想身體健康：「我更想是100%健康地完成賽季，不再缺陣5、6個月。」
祖高域入境風波：
澳網｜祖高域入境風波現曙光 上訴得直獲發簽證 十冠夢重燃澳網｜祖高域背負着什麼？ 一文看清為何球王堅持拒注射疫苗立場祖高域被爆確診後無罩出席活動 墨爾本酒店外人潮聚集無罩聲援澳網｜祖高域衰高調 美媒狠批網壇巨星犯三宗罪 缺政治智慧誤事澳網｜祖高域入境後首度開腔 法國唱反調：沒打疫苗可打法網澳網｜祖高域終於有人撐 世界排名133朋友送暖「頂住，兄弟」澳網｜祖高域父轟澳洲踐踏塞爾維亞 支持者示威活動聲援球王