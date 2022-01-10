林丹新居豪華如宮殿！興建4年最近入伙　女網友獲邀參觀開心share

近日有內地網民到訪奧運金牌名將林丹的豪宅，並將豪宅內外的照片放上網，讓大家可以一窺林丹新居有幾豪！豪宅內有個大廳放了桌球枱，後面有座極大的紅酒櫃；從另一張照片，見到宅內有盞3層樓的水晶吊燈。最有心思的是豪宅花園的圍牆，牆上刻了林丹打羽毛球的浮雕，還有他的敬禮動作，人人經過門前都一家認得這是林丹的家。
內地傳媒報道，有廈門女網友獲邀入到林丹的豪宅參觀，並與林丹合照，還跟住將見聞及照片放上網，與其他網民分享。這名女網民友透露，林丹這座3層高的豪宅花了4年才建成，最近新居入伙。
【內地網上流傳，有網民探訪林丹新豪宅】
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新居內外滲入大量羽毛球及林丹的元素，例如花園的外牆上雕刻了多個林丹的剪影，有的是他打羽毛球的姿勢，亦有的是他慶祝的動作，還有奧運五環的圖案，基本上一經過門口，都認得這是林丹的豪宅。
豪宅內有個大廳，廳中有桌球枱及紅酒櫃，牆上有兩張林丹的大照片，一張是他振臂慶祝，另一張是他敬禮。從另一張照片見到，有個廳的設計金碧輝煌，大量使用金色的物料，例如金色邊的椅子及金色的紅酒櫃，還有用金框掛住一張林丹打羽毛球的照片。此外，有一張相見到，宅內有盞極常豪華的3層高水晶燈。跟其他廳房花園比較，反而睡房的裝修算平實。
內地傳媒估計，林丹這座豪宅價值至少7000萬人民幣。該宅位於福建著名的豪宅區內，面積約600至800平方米。
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