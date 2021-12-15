武磊盡顯門前觸覺搶點射入　破入球荒兼助愛斯賓奴晉級｜西班牙盃

武磊打破入球荒，相隔接近一年再為愛斯賓奴建功，幫球隊在西班牙盃第3圈作客以2：1反勝丁組球會基斯度體育會（Cristo Atlético）晉級。這個也是武磊今季在愛斯賓奴的首個入球。



當地時間周二（14日）晚的西班牙盃第3圈，愛斯賓奴作客基斯度體育會，半場落後0：1。今仗正選披甲的中國前鋒武磊，在換邊後馬上為球隊扳平，當時隊友羅倫摩朗左路傳中，武磊從禁區外高速入楔，跑至前柱，搶先對方一步射入，在46分鐘追平1：1。

武磊門前搶點射入，為愛斯賓奴扳平。

內地傳媒稱，武磊打破了342日的球會入球荒，取得今季在愛斯賓奴的首個入球。上次武磊為愛斯賓奴入波，已經是年初的1月6日，也是西班牙盃的比賽。30歲的武磊累計113次為愛斯賓奴上陣，攻入15球。

武磊跟住在58分鐘被換離場，而愛斯賓奴到86分鐘由後備球員沙治高美斯入波，最終作客以2：1反勝基斯度體育會晉級。武磊今場上陣58分鐘，4次射門，2次中目標，攻入一球，他全場22次觸球，有14腳傳球，當中12腳成功。