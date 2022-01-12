沙拿受訪開腔談與利物浦續約：決定權不在我手上｜英超

利物浦球星穆罕默德沙拿（Mohammed Salah）尚有一年半才與利物浦約滿，但他終開腔談及對續約的看法。
正出戰非洲國家盃的沙拿，自2017年加盟利物浦以來表現一直出色，奠定自己世界頂級前鋒的位置，他曾在2018年與紅軍簽下5年新合約，至2023年夏天屆滿。紅軍近日陸續與陣中球員續約，但對於沙拿的合約，一直未有消息。
沙拿對此事一直保持沉默，但他在周二（11日）出版的《GQ》專訪中，除了示範多款復古球衣造型、談及自己自小坐車9小時去練波到長大後在不同球會的經歷，也終於講及自己與利物浦合約的情況。
「我想留下來，但決定權不在我手上，而在他們（利物浦）手上。他們知道我想要的是什麼，而且我的要求並不瘋狂。」他說道，「重點是，我提出了一些要求，而他們讓我看到的是他們能滿足我的要求。」他希望自己的付出能獲球會重視，「我在這裏已經5年，我很愛球迷、球迷也很愛我，但從行政角度而言，他們了解情況，決定權在他們手中。」
不過該篇專訪的筆者在文章中提及，兩人的訪問是在11月完成的，未知從那之後約兩個月，沙拿的續約工作有無進展。
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