富咸又演入球騷狂勝雷丁　安祖卡路爾兩記世界波被吹詐糊｜英冠

富咸在英冠作客以7：0大炒雷丁，升上次席。富咸的哈利威爾遜最搶鏡，參與了4個入球，他梅開二度之外還交出兩次助攻，中鋒阿歷山大米祖域同樣攻入兩球。較可惜的是雷丁前鋒安祖卡路爾，他今場射了兩球世界波入網，皆被指越位在先，無法幫球隊破蛋。



哈利威爾遜今場梅開二度兼有兩次助攻，表現搶鏡。（Getty Images）

富咸上半場由哈利威爾遜在13分鐘開紀錄，米祖域於上半場補時入12碼，半場領先兩球。換邊後中段，富咸開始進行大炒模式，60分鐘哈利威爾遜攻入今場個人第二球，揭開序幕，之後68分鐘由堅尼迪迪拉開到4：0。

米祖域同樣梅開二度。（Getty Images）

艾達拉比奧約攻入今場第6球。（Getty Images）

70分鐘，哈利威爾遜送出助攻，由基巴奴擴大至5：0；5分鐘後，又是來自哈利威爾遜的傳送，中堅艾達拉比奧約將比數改寫到6：0。最終，米祖域在89分鐘埋齋，派夠7隻光蛋，以7：0大勝雷丁完場。

富咸取得近6場聯賽首勝，重振雄風。大勝7：0在歐洲球壇並非尋常比數，但富咸早兩個月都試過以同樣比數大勝，這支由馬高施華帶領的球隊，在11月初作客以7：0大破布力般流浪。

其實，雷丁並非毫無還擊之力，在防線崩潰前，他們都有平反敗局的機會。雷丁前鋒安祖卡路爾今場有兩次世界級埋門，雖然他皆能射入網窩，但兩次都是越位在先，食了兩球世界級「詐糊」。

卡路爾的兩個「詐糊」都盡顯射術。（Getty Images）

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第一球來自左路傳中，禁區內的卡路爾第一時間倒掛射入；第二球更加達普斯卡斯獎的級數，他走出禁區頂，心口控下長傳，再順勢左腳「窩利」抽入。