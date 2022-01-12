紐卡素第二簽瞄準頂得之人　羅致基斯活特作用一石二鳥｜足球轉會

英超新晉豪門紐卡素的第二簽會是誰？英國《每日郵報》及《衛報》等傳媒披露，他們打算簽入般尼中鋒基斯活特。

英國《太陽報》引述比利時傳媒報道，紐卡素有意將剛為山東泰山贏得雙冠的費蘭尼帶回英超。費蘭尼及基斯活特都是高佬，加上擅長傳中及死球的捷比亞，難道紐卡素領隊賀維想踢高空轟炸的戰術？



紐卡素日前落實今月首簽，以1200萬鎊簽入後衛捷比亞。英國多間傳媒指，他們的第二簽繼續瞄準「中價貨」，很可能是般尼中鋒基斯活特。

由於哥林威爾遜受傷，紐卡素前線缺人，需要盡快收購前鋒。報道稱，30歲的基斯活特與般尼的合約包含解約金條款，所以紐卡素打算直接支付解約金，將這名新西蘭鋒將帶走。《每日郵報》指金額為2500萬鎊，而《衛報》就表示轉會費2000萬鎊。

基斯活特（左）是般尼的鋒線主將。（Getty Images）

報道甚至估計，基斯活特的轉會可以在本周內完成，並有望在周末對屈福特的聯賽上陣。基斯活特身高1.91米，2017年以1500萬鎊從列斯聯加盟般尼，成為球隊主將，他165次為般尼披甲攻入53球，但他今季腳風平平，只入3球。

消息指，般尼領隊戴治對基斯活特離隊感到失望，陣中沒有替代人選；而紐卡素方面就認為這宗轉會的作用一石二鳥，除了加強本身的鋒線實力外，還可打擊護級對手。般尼及紐卡素現時同得11分，分別排聯賽榜尾三及尾二。

費蘭尼（右）近年到中超打滾，有傳紐卡素想帶他返英超。（Getty Images）

《太陽報》引述比利時報章《La Derniere Heure》消息，紐卡素還看中另一位身材高大的球員，就是34歲的費蘭尼。費蘭尼現效山東泰山，剛為球隊贏得雙冠王，他自2019年來到中超後，80次上陣入30球及6次助攻。

費蘭尼身高1.95米，出道以來皆以頭槌見長。據報，土超的加拉塔沙雷、比錫達斯以至卡塔爾的球會都有意羅致費蘭尼。

據報里爾拒絕紐卡素的要求，不放保治文離隊。（Getty Images）

鋒線之外，紐卡素還希望加強後防，據《The Athletic》報道，他們的頭號目標是里爾中堅保治文，但里爾拒絕在這個轉會窗放走這名剛好今日22歲生日的荷蘭守將。

紐卡素視摩納哥的班洛特巴迪亞舒尼、西維爾的迪亞高卡路士及拖連奴的基爾臣比爾馬為備選。