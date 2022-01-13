非洲國家盃｜球證提早吹雞收工全球哄動　裁判長解釋原來有苦衷

突尼斯對馬里的一仗非洲國家盃分組賽，執法球證施卡斯維兩度未夠鐘吹雞，竟然短時間內犯下兩次相同的錯誤，此事在網上瘋傳，今次賽事的主裁判向傳媒透露，原來這名贊比亞球證有苦衷。
負責在突尼斯對馬里一仗中執法的球證施卡斯維（Janny Sikazwe），兩度在法定時間內提早吹雞完場，成為今屆非洲國家盃其中一項「蝦碌」事件。
這單「非洲盃提早收工」事件，成為國際體壇的熱話，今屆賽事的總裁判阿德法塔（Essam Abdel-Fatah）向傳媒透露，原來施卡斯維有難言之隱。
根據當地傳媒報道，施卡斯維在比賽進行期間中暑，使他無法集中精神，故此作錯決定，其後隨即送往醫院接受進一步的檢查。
施卡斯維來自贊比亞，絕非初哥。他是該國首位在世界盃執法的球證，在2018年俄羅斯世界盃執法兩場分組賽。他執法時發生爭議亦非首遭。事關他在一場非洲聯賽冠軍盃中，判罰一個具爭議的12碼及出示紅牌驅逐門將出場，非洲足協認為施卡斯維涉嫌貪污，而將他在2019年1月被罰停賽。
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