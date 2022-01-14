劍擊｜張家朗領銜出戰世界盃　網上免費直播　一文看清排名機制

張家朗在去年的東京奧運奪得男子花劍金牌，引發一片劍擊熱潮。

花劍及佩劍世界盃個人賽周五（14日）展開，以下為大家送上港隊出賽名單之餘，也簡介國際賽分類及排名計算機制。



國際賽分類

能用以計算排名積分的劍擊國際賽事，一如其他項目分為不同級數及種類，最高級別的當然是奧運會，緊接是每年一度的世界錦標賽，繼而是各洲際錦標賽，世界巡迴賽事有格蘭披治賽（只有個人賽）、世界盃分站賽（設個人賽及團體賽），還有較次級、積分最少的衛星賽。

奧運會是最高級別賽事，系數亦最高，張家朗（中）正是憑這面奧運金牌，排名得以躍升。（Getty Images）

世界排名計算（個人）

成年賽事的個人世界排名，計算以下賽事積分：世界盃、格蘭披治賽和衛星賽中最佳5站成績，另外計算世界錦標賽、奧運會、洲際錦標賽分數。

每項賽事會依據排名高低獲得積分，但同時會根據不同級別賽事，乘以不同系數，例如在世界盃（系數為1）取得冠軍可獲32分，但贏得奧運金牌（系數為3）可獲96分。排名在每個會計算排名積分的賽事後更新；積分採取「滾動制」（Rolling System），每一場世界盃或格蘭披治賽舉行後，去年同一站賽事的積分即告無效。

積分系統：

第1名 32分 第2名 26分

第3及第4名 20分 第5至8名 14分

第9至16名 8分 第32至17名 4分

第33至64名 2分 第65至96名 1分

第97至128至 0.5分



系數：

世界盃或洲際錦標賽 1

格蘭披治賽 2

世界錦標賽 2.5

奧運會 3（奧運會第4名獲54分）



東京奧運男花團體陣容中，張小倫（左一）的位置由楊子加取代。（資料圖片／高詩琦攝）

港隊1月的賽程相當密集，首先迎來的是周五（14日）展開的世界盃分站賽，分別有男子花劍（巴黎站）、女子花劍（波茲南站）、男子及女子佩劍（第比利斯站）。這3個劍種會在同一地點，於16日（男花及女花）及17日（男佩及女佩）舉行團體賽。

最受關注的男子花劍世界盃巴黎站方面，張家朗（世界排名第4）及蔡俊彥（世界排名第11）都因種子排名，毋須出戰首日的分組賽，能直入周六（15日）的淘汰賽；其餘港隊劍手包括崔浩然、張小倫、吳諾弘和楊子加，都需由分組賽打起，出線方可進入次日的淘汰賽，爭奪獎牌。

港隊參賽名單

男子花劍世界盃（個人賽，團體賽待定）：張家朗（直入64強）、蔡俊彥（直入64強）、楊子加、吳諾弘、招文韜、蔡孝銳、崔浩然、梁千雨、陳建雄、蔣翱駿、鄭鐵男、張小倫

女子花劍世界盃（個人及團體賽）：鄭曉為、張楚瑩、關渝澄、符珈嘉（只戰團體賽）

男子佩劍世界盃（個人及團體賽）：陳卓謙、陳智軒、何思朗、羅浩天

女子佩劍世界盃（個人及團體賽）：朱詠翹、林衍蕙、劉穎怡、梁洛文



部份賽事設有網上直播，可到國際劍聯官網收看：按此前往

女子佩劍在1月28至30日尚有一站世界盃。而1月28至30日舉行的男子及女子重劍格蘭披治賽，港隊未有參加。