劍擊｜香港男子重劍隊巴黎站團體賽32強止步　花劍2女將首圈失利

香港男子重劍隊周日（17日）出戰世界盃巴黎站團體賽事，力戰下終在32強止步。



由方凱申、黎家俊、吳浩天與劉昊峯組成的男重港隊，在首輪輪空直接在32強對哈薩克。

（左起）由吳浩天、方凱申、黎家俊與劉昊峯組成的男重港隊，32強止步。（FIE Facebook）

先打頭陣的吳浩天以5：3領先，其後個人賽32強止步的方凱申和黎家俊先後上場，港隊以8：10稍微落後。其後港隊一直力追惟未能取回優勢，中段一度被拉開6分。

港隊由方凱申「守尾門」，最後一輪雖力挽狂瀾取得10分，仍以32：40吞敗，無緣16強。

鄭曉為以4：15向法國劍手Anita Blaze稱臣，未能晉身32強。（FIE Facebook）

女子花劍隊方面，日前在世界盃貝爾格萊德站預賽出線的符妤名及鄭曉為，周日在64強分途出擊。符妤名力戰下以7：15不敵加拿大的新科世青冠軍郭子佳，鄭曉為剛以4：15向法國劍手Anita Blaze稱臣，未能再下一城。