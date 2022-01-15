羽毛球｜印度公開賽男單4強　奧運冠軍安賽龍集訓營成員佔3席

印度羽毛球公開賽周六（15日）進入男單4強戰，其中3名球手包括新加坡世界冠軍駱建佑在內，都是安賽龍在杜拜集訓營的成員。



印度公開賽是2022年賽季的第一擊，亦是1月印度3站比賽的首站，惟中國、日本等強國的選手都沒有參加，世界第一的安賽龍亦沒有參戰。

安賽龍在奧運後邀請球手在杜拜集訓，駱建佑是其中之一。（駱建佑Instagram）

雖然奧運金牌安賽龍沒有參與賽事，今日的男單4強名單中，由駱建佑對加拿大華裔球手楊燦（Brian Yang）、印度球手Lakshya Sen對馬來西亞的黄智勇，其中前三名都是安賽龍設在杜拜訓練團隊的成員。

駱建佑指成為世界冠軍後要學習克服壓力。（Badminton Photo）

駱建佑在去年世錦賽奪冠，首登上世界之巔，今賽是他在封王後首個賽事，24歲的他接受世界羽聯（BWF）訪問時坦言「由零開始」，忘記冠軍向前，「以往都是黑馬姿態，今次背負着別人的期望和壓力，這是我需要學習處理的事。」駱建佑表示會盡全力準備好自己，「沒有人會一直在高峯和一直贏的。」