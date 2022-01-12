羽毛球｜世界冠軍駱建佑零獎金獲眾籌近百萬　部分獎金培訓下一代

新加坡羽毛球手駱建佑，在今屆世錦賽奪冠創造歷史，由於賽事並沒有獎金，新加坡商人集資募集獎金贈予駱建佑，該國羽總透露除了獎金超過5萬坡元（約25萬港元）外，所洽談的長期贊助合約有望令獎金達近100萬港元（下同）。



24歲的駱建佑在去年末在世錦賽以黑馬姿態贏得世界冠軍後，極速爆紅，世界排名由第22衝上第15，惟此賽事與一般巡迴賽不同，雖然同樣設有積分，卻沒有設獎金，實際上駱建佑並沒有因此獲得任何的獎金。

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24歲的駱建佑奪得世界冠軍，創下新加坡羽毛球歷史。（Badminton Photo）

駱建佑在去年10月至12月的巡迴賽表現出色，累積獎金達8萬元，據新加坡傳媒報道，他在巡迴賽所獲得的獎金，會惠及新加坡羽協與隊友，所屬機構會抽取一部分獎金作為發展基金，以培訓下一代球手。

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上月，新加坡商人計劃私下「眾籌」獎金，藉此表達對這位新加坡之光的支持，也勉勵他能繼續為國爭光。有指商人、眾籌形式所得以及球隊贊助發放的獎金，令駱建佑的總獎金增至超過25萬元，加上仍在洽談一份價值數十萬的長期贊助合約，可望令總獎金增至近100萬元。

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安賽龍在世錦賽前後邀請駱建佑一起在杜拜訓練。（安賽龍微博截圖）

駱建佑對此表示謝意：「非常感謝每一位支持和鼓勵我的人，你們的付出對我來說意義重大，在這樣高水平上保持穩定是很有挑戰性的，但我得到了你們的支持，給我額外的動力，去保持專注並竭盡全力。」

駱建佑將以世界冠軍之姿出戰下周二的印度公開賽，被列為5號種子的他將於首圈迎戰加拿大球手盛曉東，世界排名第一的安賽龍則沒有參賽。

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