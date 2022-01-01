羽毛球｜駱建佑榮升世一關係照舊　奧運冠軍召喚：快回來吧

西班牙世界羽毛球錦標賽前，眾人認識的駱建佑或許只是安賽龍的陪練員；士別三日，刮目相看，這名新加坡球手已成為世界冠軍。縱然身份不同，但關係不變，安賽龍透露社交網站急急召喚駱建佑，希望他早日歸隊，齊齊進步。



一次羽毛球世錦賽，新加坡球手駱建佑爆冷首圈淘汰安賽龍，其後一鼓作氣封王而回，成為獅城歷來首名羽毛球世界冠軍。榮升「世一」後，返國更有勝利巡遊慶祝，風頭一時無兩。

回到成名前，這名新加坡一哥曾經獲安賽龍邀請一同訓練，如今變成世界冠軍的他，會否繼續擔任安賽龍的陪練員？

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駱建佑為新加坡創歷史，成為首名世界冠軍。（Badminton Photo）

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天變地變情不變，身為奧運冠軍的安賽龍在社交網站上載一張合照，並向駱建佑喊話，直呼等着你回來，「駱建佑快回來吧，我們等你回來，2022年我們也要互相幫助，共同進步。」駱建佑亦有回覆：「等埋我，我好快返！」縱然二人如今已是奧運及世界冠軍，但關係依然友好。

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安賽龍上載合照，並向駱建佑高呼：「等緊你呀！」（安賽龍微博截圖）

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