羽毛球｜世界冠軍駱建佑轉籍有段故　大馬痛失人才後盼改革

新加坡羽毛球男單駱建佑去年12月歷史性成為世界冠軍，原籍馬來西亞的他，引起大馬羽毛球界反思，認為必須要改革才能提升大馬羽毛球的水平。



馬來西亞出生的駱建佑在上月世錦賽封王，為新加坡奪得首面羽毛球世錦賽金牌，前羽毛球名將、現任馬來西亞奧委會副主席的王友福坦言，駱建佑若留在馬來西亞可能無法打出這樣的佳績，同時也對大馬在運動發展上的政策感到沮喪。

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駱建佑在上月的世錦賽封王，為新加坡奪得首面羽毛球世錦賽金牌，創下歷史。（Badminton Photo）

24歲的駱建佑，在馬來西亞土生土長，從小就接受羽毛球訓練，甚至與大馬「一哥」李梓嘉是訓練拍檔，亦曾多次交手。但在13歲時，駱建佑因在馬來西亞沒有太多機會，就去了新加坡體育學校讀書，並在18歲時正式轉籍新加坡，代表新加坡参賽。

而新加坡為了培訓自家羽毛球人才，花重金請來了當年執教過印尼名將、雅典奧運男單金牌陶菲克的教練擔任駱建佑教練。

駱建佑（左2）在奧運後參加了安賽龍於杜拜的「訓練營」。（IG）

大馬名將盼改革 職業球員可代表國家出賽

王友福指明白新冠肺炎重創大馬經濟，令政府對運動預算大幅刪減，導致許多運動員無法參加培訓，或是被迫退休，王友福指知道政府的難處並不應去責怪政府，不過要為此找出解決方法。他希望大馬政府能給予職業球隊和以自由人身分出賽的球員，有更多的發展空間，准允他們可以代表國家參賽。

王友福認為中華台北隊戴資穎的案例很成功。（Getty Images）

「在馬來西亞，我們積極培養13至18歲的年輕運動員，在投資他們至少8年後，便把他們踢出國家培訓計劃。」王友福認為一名運動員至少需要10年的時間才能達到頂尖水準，他提出讓職業隊來幫助國家才是可行之策，並舉中華台北球后戴資穎為例，指戴資穎為球會打球，獲得贊助商VICTOR長期支持，而她出國比賽時，則是改穿國家隊贊助商YONEX，是一個雙贏的局面。

駱建佑世錦賽封王：

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