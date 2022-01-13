羽毛球｜印度公開賽爆染疫潮　印度前世界第一施里簡夫疑中招退賽

印度公開賽在周二（11日）展開，世界羽聯（BWF）周四（13日）發出聲明，在未有公開球員名字下宣布有7名參賽球員確診，賽會表明表示賽事將會繼續舉行。
2022印度公開賽相隔兩年後在印度新德里舉行，據BWF指有7名球員在11日接受病毒檢測後呈陽性而退賽。該7名球員的雙打拍檔亦因被視作密切接觸者而需退賽，由於BWF不會安排替補球員出賽，故退賽球員的對手將會輪空，直接躋身下一圈。
印度公開賽過去兩屆都因為新型肺炎疫情而取消，今屆賽事採取閉門進行。BWF雖然未有公布確診球員名單，惟在官網的賽程表上，印度混雙拍檔Saurabh Sharma／Prajakta Sawant在周二退賽，俄羅斯組合對手自動晉級。
據印度媒體稱，男單頭號種子、東道主球手施里簡夫（Kidambi Srikanth）亦是7名確診球員之一。在今天展開的次圈賽事，賽程顯示他退賽，世界排名第89的韓裔丹麥籍對手Kim BRUUN不戰而勝。
28歲的施里簡夫在去年世錦賽決賽，以直落兩局不敵新加坡「超級黑馬」駱建佑，後者成為新加坡首個羽毛球世界冠軍創歷史。施里簡夫挾世錦賽亞軍強勢出戰主場賽事，賽前曾表示於主場開展新球季並以勝利姿態，為今年9月的亞運會備戰。
印度新德里疫情嚴重，周三單日錄得27,561宗新型肺炎確診的新個案，香港隊並未派出球員出戰印度公開賽。
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