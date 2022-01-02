羽毛球｜戴資穎尚有一月時間　達成一紀錄與李宗偉齊名締女單歷史

只要再4周，排名世界第一的中華台北「球后」戴資穎，就能成為羽毛球史上第四位能穩坐世界第一累積至少200周的球員。



戴資穎目前佔據國際羽聯（BWF）世界第一196周，屬女單第一人，只要再4周就能躋身史上第四位盤據世界第一「200周俱樂部」的成員。

世界第一的戴資穎目前佔據196周屬女單第一人。（Getty Images）

回顧「小戴」在2021年的表現，是獎牌大豐收的一年；五度出戰國際賽事都有進帳，1月的泰國3站共奪1金2銀，尤其是兩度在決賽敗予西班牙名將馬蓮後，終於在年終總決賽復仇成功，勇奪賽史第三冠。該中華台北名將也打破大賽無牌的魔咒，先後在東京奧運和世錦賽奪得銀牌。

戴資穎寫下無人能及的歷史 失落世界冠軍卻仍是「世一」

戴資穎再做阿二繼續前行 親口粉碎掛拍謠言

戴資穎在東京奧運勇奪銀牌，締造中華台北羽毛球歷史。（Getty Images）

李宗偉（右）與林丹這對宿敵在佔據「球王」位置之周數分列第一與第二位。（Getty Images）

戴資穎目前球后周數累積至196周，坐擁女單史上最高積分108800分，只差4周，今年有望突破200周，成為女單史上第一位達成這壯舉的球員。

職業羽毛球壇自2002年實行世界積分開始，退役的「大馬傳奇」李宗偉在球王位置累積376周傲視群雄，屈居第二的是其生涯宿敵「超級丹」林丹的239周，而中國混雙組合張楠／趙芸蕾的236周則排第三，戴資穎的196周緊隨其後，可望成為第4位「200周俱樂部」成員。

小戴早前世錦賽英姿：

更多世錦賽相關報道：

港隊今屆世錦賽表現：