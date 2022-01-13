英超｜紐卡素第二簽收購般尼基斯活特　強搶護級對手主力

英超球隊紐卡素季初易主，忽然富貴後繼續「掃貨」救亡，宣布冬窗第二宗收購，收購般尼的新西蘭前鋒基斯活特。能夠從護級對手撬人，與財力不無關係。



紐卡素斥資2500萬鎊，啟動活特合約中的解約條款，簽約於2024年中。

基斯活特雖非大牌，但勝在實而不華。2017年從列斯聯轉會般尼，每季英超入球都達到雙位數，今季英超上陣17戰，射入3球。領隊艾迪賀維形容在重要關頭簽入活特，相當重要，「他極具威脅，身體質素與鬥志，俱是我喜歡類型，且極具英超經驗」。活特預料可在周六主場對屈福特的護級戰上陣。

紐卡素宣布第二宗收購，買來基斯活特救亡。（twitter）

紐卡素現處尾二，與般尼同分但多踢兩仗。主力前鋒哥林威爾遜須養傷8星期，令球隊要急急增兵救火。與其在轉會費上討價還價，費時失事，不如快快「一手交錢，一手交貨」。

英格蘭國腳捷比亞回歸紐卡素，已為球隊在足總盃上陣，但主場爆冷不敵劍橋聯。（Getty Images）

英超第22輪直播賽程：

英超第22輪直播賽程（01美術製圖）

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