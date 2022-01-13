C朗媽媽一張相掀起轉會傳聞　不排除到巴西落班：大細哨是偶像

曼聯前鋒C朗拿度表示，不排除有機會到巴西發展，其母親的一張照片，也證實C朗跟巴西關係密切。



C朗日前接受英國媒體訪問，除了表態撐曼聯暫代領隊蘭歷克，也批評隊友心態不夠。

這位葡萄牙球星最近在巴西也甚具人氣，皆因社交網站瘋傳一張其母Dolores Aveiro與巴甲球隊法林明高主席Marcos Braz的合照，Marcos Braz更打趣寫上「游說要由家人開始」，令球迷以為C朗未來或會到巴西發展。

C朗媽媽與法林明高主席Marcos Braz的合照：

跟巴西關係千絲萬縷 不排除到當地發展

C朗近日亦獲巴西《ESPN》專訪，被問起去向時，不排除加盟巴西球隊的可能。眾所周知，巴西以葡文為主要語言，而C朗跟當地關係更可說是千絲萬縷。

「有不少巴西人生活在葡萄牙，也因為兩地文化，及我跟隊友的關係，巴西是我們的兄弟國家。而我姐姐亦嫁了個巴西人、住在巴西；我的營養課程更是跟巴西朋友一起完成的，所以我很尊重，也很清楚巴西的一切。」

C朗以自己在36歲高齡仍重返曼聯為例，直言自己從未想過這件事發生，所以現在也不敢肯定未來的事，「沒人會知道自己將到哪裏踢波，雖然到巴西發展跟我現在的想法差得有點遠，但足球就是一切皆有可能。」從他的言辭看來，似是客套說話多些，眾所周知的是，C朗媽媽Dolores Aveiro是C朗母會士砵亭的超級粉絲，她曾多次揚言，「兒子已承諾退役前會重返士砵亭。」葡萄牙球王向來侍母至孝，他回母會掛靴的機會實在不低。

C朗36歲重返曼聯，相信事前絕大部份球迷也沒有料到。（Getty Images）

自評一件事勁過大細哨

記者再問起，C朗如何把自己跟巴西球星朗拿度及朗拿甸奴比較，他巧妙地回應，認為三人都寫下了歷史，也為足球留下了寶貴的回憶。

「事實是，我比他們贏得更多個人獎項，但他倆都贏過世界盃。我是看他們踢波長大的，對兩人充滿感情，要說誰是第一或第二並不重要，他們都是我的偶像。」