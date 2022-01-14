C朗：身體感覺就像30歲　年紀漸長最大挑戰非體能｜英超熱話

C朗拿度下月初轉踏入37歲，不少一般球員已考慮，甚至已掛靴，對於這名葡萄牙超級球星而言，他認為自己體能上仍然比實際年齡年輕，退休亦不會是近兩三年的事，他希望年過40亦如常作戰。
現年36歲的曼聯球星C朗拿度，下月5日將會踏入37歲，不過在他身上彷似看不到歲月帶來的煩惱，C朗體能依然「弗爆」。不再「十八廿二」，C朗無疑已經進入職業生涯的黃昏，但他直言退休還有一段距離。
年紀漸長，為C朗帶來的最大難關，絕非來自體能，「我感覺我的身體就像30歲一樣，我一直好好照顧自己的身體及心理健康。當我33歲後，我深信身體依然可以交出出色的表現，心理的挑戰甚大，同時保持高水平發揮才是最大的難題。」
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C朗是「認真哥」，人所共知，絕不希望在球場上馬虎了事，落得場就要有競爭力，所以他一直保持超好體能，全賴他努力不懈的自我操練，即使36歲，體能上也不見有太大的下滑，依然能夠應付英超的節奏。
C朗拿度依然有心有力，退休暫時並非他的選項，他樂意繼續球員生涯，發掘更多可能性，「我十分依然享受球員的身份，我希望繼續踢落去，看看自己年過40﹑41，甚至42歲能否應付，但最重要的是享受每一刻。」換言之，只要C朗覺得可以的話，踢到轉字頭再掛靴也絕非奇事。
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