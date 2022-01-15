羽毛球｜桃田賢斗自詡撿垃圾MVP　淨化心靈目標重奪世界第一

日本羽毛球名將桃田賢斗日前受訪時，強勢表示劍指今年日本東京舉行的世錦賽稱王，同時喊話要奪回世界第一寶座。



27歲的桃田賢斗去年因傷無緣參加世錦賽，他日前與足球名將香川真司等人參與清潔沙灘的「淨灘」活動，撿了滿滿一袋垃圾的桃田笑說：「我是撿垃圾的第一名，我是MVP。」心情大好的他更指透過淨灘，「新的一年，心情也變得舒暢許多。」

桃田賢斗去年因傷未能參加世錦賽，無緣3連霸。（Getty Images）

去年11月底，桃田賢斗的世界球王寶座被東京奧運冠軍、丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen）奪去，根據世界羽聯（BWF）今周最新排名，安賽龍仍是世界第一，桃田以積分112210分名列第2。

桃田賢斗（後右一）日前與香川真司（後左二）、清武弘嗣（後右二）等運動員到千葉縣參與淨灘活動。（Twitter）

桃田賢斗在活動上表示：「去年我的世界排名從第一跌到第二，為了再次奪回世界第一，今年我會繼續努力。」

今屆世錦賽將於8月在日本東京登場，身為東道主球手的桃田賢斗也將以冠軍為目標，力爭自2019年後，再於世錦賽封王。