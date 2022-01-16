英超｜古天奴維拉處子戰即獻入球　坦承離開利物浦後滿是起伏

菲臘比古天奴（Philippe Coutinho）由巴塞隆拿外借加盟阿士東維拉，與現任維拉主帥的前利物浦隊友謝拉特（Steven Gerrard）再次合作。

獲譽為「魔術師」的古天奴，周日凌晨（16日）作其維拉處子戰，闊別英超4年，他上陣僅14分鐘就取得入球。



在曼聯中場般奴費南迪斯連建兩功下，阿士東維拉67分鐘已落後兩球，主帥謝拉特在68分鐘即換入加盟僅數天的古天奴，終成功扭轉形勢，先在77分鐘由古天奴在禁區內短傳予積及藍斯追回一球，81分鐘，積及藍斯一記左路地波橫傳，造就古天奴在尾柱撞入，扳平成2：2，搶回1分。

「謝拉特 + 古天奴」這個前紅軍組合成功令曼聯失分，自然是外界焦點，謝拉特賽後談及讓古天奴發揮出水準的兩大要素：「不要低估一個人可以愉快地工作、可以笑着（踢波）的重要性。我們全都享受球迷帶來的愛和支持，古天奴充滿幹勁，這裏的環境也毫無壓力。」

謝拉特又指，古天奴初次為維拉上陣的表現「無得彈」：「兩個入球他都有參與，相信之後會有更多這樣的表現，他做足了我對他的要求。」又道：「他在巔峰之時是英超其中一個最好球員，所以巴塞隆拿才付那麼多錢去買他，他對於英超的節奏已很有經驗，也知道自己上一次踢英超時為何成功。」

謝拉特認為，「快樂」和「笑容」是古天奴能有好表現的關鍵。（Getty Images）

古天奴賽後坦承，自己賽前「有點緊張」：「我很掛念這些比賽和英超，賽前我有點緊張。」儘管他曾在英超落班多年，但他道：「我的英文不太好，所以比起整天說話多多，我比較想在球場上表現。自我上次離開英超後，我的生涯滿是起跌，但一切都已經過去了，現在我在這裏（維拉），我的全副精神就放在球會和領隊的目標之上。」