祖高域簡短聲明對判決「極度失望」　曾對連日被關注感不自在

世界球王祖高域的簽證風波周日（16日）終於畫下句點，由澳洲聯邦法院三名法官組成合議庭審理，最終判祖高域敗訴，將被驅逐出境，還可能面臨3年無法踏入澳洲的窘境，他本人在判決後發表簡短聲明，坦言感到「極度失望」（extremely disappointed）。
兩度遭澳洲當局取消簽證的祖高域，最終未能「翻盤」，意味這名9屆澳網冠軍將被驅逐出境，無緣本屆賽事。
判決出爐後不久，據《ESPN》報道，祖高域隨即發表簡短聲明，「在作出進一步評論前，我現在需花一些時間休息和恢復，我對判決結果極度失望。」不過他強調尊重法院的裁決，將與相關當局配合離境。
祖高域在聲明中坦言，對自1月6日入境後被取消失證，連日內被關注感到不自在（Uncomfortable），「我希望現在大家可以把焦點放回到比賽，這個我愛的賽事上。」
祖高域除了錯失衛冕澳網機會，亦恐面臨3年內不得入境澳洲的窘境，由於他已經34歲，假如未來3年都無法參加澳網，尋求生涯第10座澳網冠軍的美夢或難以實現。
祖高域上訴失敗見盡人情冷暖 無緣澳網恐失世界一哥寶座祖高域最終審判4小時未有結論 127名選手受牽連苦等澳網賽程澳洲「壞孩子」基域奧斯力挺 戴祖高域面具出戰澳網澳網｜祖高域入境風波沒完沒了 拿度感厭倦 望注意力回歸網球祖高域連自己人都激嬲 塞爾維亞總理斥行為明顯違規祖高域被爆確診後無罩出席活動 墨爾本酒店外人潮聚集無罩聲援澳網｜祖高域背負着什麼？ 一文看清為何球王堅持拒注射疫苗立場