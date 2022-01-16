祖高域簡短聲明對判決「極度失望」　曾對連日被關注感不自在

世界球王祖高域的簽證風波周日（16日）終於畫下句點，由澳洲聯邦法院三名法官組成合議庭審理，最終判祖高域敗訴，將被驅逐出境，還可能面臨3年無法踏入澳洲的窘境，他本人在判決後發表簡短聲明，坦言感到「極度失望」（extremely disappointed）。



兩度遭澳洲當局取消簽證的祖高域，最終未能「翻盤」，意味這名9屆澳網冠軍將被驅逐出境，無緣本屆賽事。

判決出爐後不久，據《ESPN》報道，祖高域隨即發表簡短聲明，「在作出進一步評論前，我現在需花一些時間休息和恢復，我對判決結果極度失望。」不過他強調尊重法院的裁決，將與相關當局配合離境。

祖高域雖感到失望，強調尊重法院的裁決。（Getty Images）

祖高域在聲明中坦言，對自1月6日入境後被取消失證，連日內被關注感到不自在（Uncomfortable），「我希望現在大家可以把焦點放回到比賽，這個我愛的賽事上。」

祖高域除了錯失衛冕澳網機會，亦恐面臨3年內不得入境澳洲的窘境，由於他已經34歲，假如未來3年都無法參加澳網，尋求生涯第10座澳網冠軍的美夢或難以實現。