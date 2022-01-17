非洲國家盃｜科特迪瓦與塞拉利昂另類門將大戰　驚奇無奈接連上演

非洲國家盃E組分組賽，塞拉利昂補時階段追成2：2平手，結果與科特迪瓦握手言和。不過，非洲波精彩的往往並非戰果，今仗就原來上演了一場另類的門將大戰，兩軍門將「各建一功」，在不同的意義上打成平手。



科特迪瓦對塞拉利昂的非洲國家盃E組賽事，科特迪瓦末段依然領先2：1，以為3分在望，豈料卡馬拉（Alhaji Kamara）為塞拉利昂在補時階段攻入追平一球，結果兩軍握手言和。

今仗原來暗地裏舉行一場另類的門將大戰，塞拉利昂的門將尼巴利卡馬拉（Nbalie Kamara）先出招，面對施巴斯坦賀拿（Sébastien Haller）的射門時，完全捉錯路，賀拿就像射入空門，助科特迪瓦打開紀錄。

賀拿建功為科特迪瓦領先一球。（非洲國家盃官方Twitter截圖）

科特迪瓦正選門將桑加利（Badra Ali Sangare）完場前「回敬」一球，這名35歲的老將離開小禁區接近底線附近接波，趕及出界前將皮球沒收，豈料飛撲落地時竟然甩手，塞拉利昂球員隨即上前橫傳予卡馬拉射入空門，科特迪瓦除了無奈地抱頭外，也沒有其他東西可做。

桑加利因為這記飛撲，落地時更受傷，未能繼續作賽，當時科特迪瓦已用盡5個換人名額，結果找來隊長﹑前熱刺守將奧里亞（Serge Aurier）串演門將，幸好未有太大問題，保住和局。

奧里亞臨時做門將替工，幸好球隊未有失球。（Twitter截圖）

And it was at this moment that the Ivory Coast keeper Badre Ali Sangaré realised that his dream of 3 points was now hanging in the balance pic.twitter.com/vImgWa47YV — CJ_AFC (@AFC_jay_0) January 16, 2022

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