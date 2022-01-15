非洲國家盃｜加蓬憑爭議球追平　加納眾將不滿完場後爆衝突

非洲國家盃C組分組賽，加蓬末段追成平手，最終以1：1賽和加納完場，各得1分。完場哨子聲響起後，「下場」隨即開打。加蓬的入球惹起爭議，加納眾將更不滿而引起衝突，而加蓬主教練賽後力撐該入球沒有問題。
早前確診新冠肺炎的加蓬尖刀奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang），對加納前已經病癒，但加蓬足總發聲明指他心臟或有問題，故此今仗不會出戰，而加蓬主教練尼禾（Patrice Neveu）強調奧巴沒有問題。
加蓬在C組分組賽第2場與加納交手，對方的安祖阿休（Andre Ayew）上半場18分鐘先開紀錄，加蓬戰至完場前才由艾利維拿（Jim Allevinah）追平，最終打成1：1平手，各得1分。
加蓬扳平入球卻充滿爭議性，加納球員受傷倒地，隊友隨即將皮球踢出界。根據慣常做法，敵軍球員應將皮球交回加納，惟加蓬未有這樣做，如常進攻，艾利維拿從這攻勢建功。
加納眾將對對方違反體育精神的行為非常不滿，並隨即向球證投訴。當完場哨子聲響起後，加納球員再向球證理論，看到加蓬職員慶祝時，兩軍即爆發衝突，加納的迪迪（Benjamin Tetteh）因為出手打人而領紅被逐。
加蓬主教練尼禾出席賽後記者會，被問及這個爭議入球時，更爆出金句捍衛麾下，「我十分尊重加納方面，但公平競技（Fair Play）只是個英文字，我們不需要在賽事中體現。如果球證認為有問題，他便會吹停賽事，而我認為球隊的表現值得取分而回。」
Benjamin Tetteh was shown a red card for violent conduct after the full-time whistle of Gabon vs Ghana! 🟥pic.twitter.com/4zZD8Y12d8— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 14, 2022
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