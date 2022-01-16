祖高域私人醫生抱不平發聲　「超級健康的人竟被視為健康危機」

塞爾維亞網球名將祖高域上訴失敗後，確定必須盡快離開澳洲，無緣達成澳網男單四連霸。
與他長期合作的醫生兼營養師施圖耶域（Igor Cetojevic）批評澳洲政府管制太嚴格，把一位「超級健康」的球星視為公共健康威脅實在荒謬。
長達將近兩周的入境爭議，期間經歷兩度被取消簽證，祖高域在最終裁決聽證會被判上訴無效，被下令遭驅逐出境，無緣參加澳網挑戰衛冕。判決結果公布後，他本人也發出聲明，直言對裁決極度失望，但尊重法院判決。
祖高域這趟「奇妙」澳洲之旅就此結束，在2013年出版的自傳中，他曾提起過施圖耶域，後者與祖高域合作多年，作為醫生兼營養學家曾給他飲食建議改善身體質素，以往在比賽場邊不時看到這名醫生身影。
施圖耶域為祖高坦無法留在澳洲參賽抱不平，他接受《法新社》訪問時說：「一個這麼健康的人，被認為是對公眾健康的威脅，這種標籤實在很不合理。一個超級健康的人，怎會是澳網的健康危機？一切都是政治，就是從政治開始的，沒別的原因。」
世界球王祖高域能達到顛峰狀態，難以想像以前他不時在比賽中休克，甚至必須退場休息。數年前，祖高域被診斷他的健康問題源於飲食，自此聽從施圖耶域建議開始吃素，一年後體能和健康狀況隨即扭轉，並奪得四大滿貫賽事中的三個冠軍，登上世界第一。
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