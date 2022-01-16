澳洲趕走祖高域背後　一場個人自由與嚴控防疫之間戰爭︱01球評

撰文：吳慕兒
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沒有注射新冠疫苗的祖高域（Novak Djokovic ），被澳洲政府二度取消入境簽證，最終上訴失敗，被遞解出境。從公眾反應與外界輿論，這似乎是平息這場風波的最佳做法。
祖高域固然因說法前後矛盾、多次被發現疏忽防疫甚至講大話被口誅筆伐，然而澳洲政府站在防疫道德高地、高調地一再取消他的簽證，以正義之名雷厲風行，就是真理嗎？

沒有注射疫苗的祖高域，終無緣出戰今屆澳網。（Getty Images）

澳洲為何反其道而行？

新冠肺炎（Covid-19）病毒由2019年底初次出現，到2020年在全球各地大爆發成為環球疫情大流行，至今已超過兩年。這段期間，各國防疫工作由最嚴峻時期的高度緊張、封城、封關，到如今傳播力超強的Omicron變種病毒肆虐下，陸續再次出現與病毒共存的聲音。

以英國為例，疫情再次重襲全國最重視的足球運動，最高級別的英超聯賽、次一級的英冠聯賽，早前多支球隊紛紛中招，比賽經常因而延誤及改期，不過今次賽會並未如2020年那樣緊急煞停賽季及閉門作賽，反而繼續「波照踢」，容許球場繼續坐滿熱情球迷。事實上不止英超，餘下歐洲四大聯賽，意甲、西甲、法甲，做法也是大同小異，只有德甲在歇冬期後再次閉門作賽（當地所有主要體育賽事也是如此），惟比賽未有叫停。

回到公眾層面，無論外遊人士或確診者，隔離日數最新縮減至5天，不用到醫院診治，只需自行在家中進行病毒檢測。抗疫工作曠日持久，反正成效不大，盡快恢復經濟和正常生活是正經，彷彿已是各國不成文共識，澳洲政府為何今次偏要反其道而行？

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祖高域上訴失敗，被逐出澳洲。（Getty Images）

祖高域最大失策

因為祖高域犯下各國在防疫上的最大禁忌——無視疫苗。當下幾乎全球所有國家，尤其是西方國家，均高度重視疫苗接種，認為它是抵禦疫情、回復昔日生活的萬能藥。姑勿論真正成效如何，疫苗無論在疾病防控本身以至安撫大眾心理上，地位近乎神聖不可侵犯。

祖高域不止輕視這點，亦從未打算接種疫苗，更大問題是，他一再質疑疫苗作用，加上由2020年夏天在巴爾幹半島主辦近乎「零防疫」的表演賽變播毒溫床，以至早前確診後照樣接受傳媒訪問，用實際行動顯示他根本對此次疫情毫不重視，儼然成為全球最著名的「反疫苗先鋒」。他有恃無恐的態度加上公眾和外界輿論，均令澳洲政府騎虎難下。

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點圖重溫：祖高域早前一度獲判勝訴，即到球場操練：

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正所謂「做人最緊要有公關」，祖高域無視外界對他「反疫苗」態度的不滿，手持醫療豁免便大喇喇入境，結果澳洲邊防局人員對他手持一張印有澳洲網球有限公司（Tennis Australia）枱頭、獲該澳洲網球監管組織首席醫療總監簽署證明他過去6個月曾確診新冠肺炎的疫苗豁免信件毫不賣帳，拒絕接受。

近半年曾染疫，確為澳洲其中一項讓入境者豁免接種疫苗的條件，可是早在2021年11月29日，澳洲衛生部長亨特（Greg Hunt）已打「開聲牌」，去信澳洲網球有限公司行政總裁蒂尼（Craig Tiley）警告，就算近期受到新冠病毒感染，未打疫苗的球員也不會獲豁免入境，「澳洲邊防局建議，所有人必須全面接種疫苗，才可在不用隔離的情況下自由進入澳洲。」由去年11月底到今年1月初，足足超過1個月時間，祖高域團隊、澳洲網球公司以至澳網賽會均未能成功說服澳洲政府，結果1月5日強行「闖關」，自然失敗收場。

就算澳洲法院以祖高域受到澳洲邊防局人員「不公平對待」，判他上訴得直，澳洲移民部部長霍克（Alex Hawke）之後運用個人權力，以公眾利益為由，再次取消他的簽證。祖高域再提上訴，法院的判決純粹基於程序公義，不涉及霍克作出決定背後原因，結果今次祖高域被判敗訴。

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【祖高域職業生涯20個大滿貫】（按圖放大）

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這個結局，祖高域表面上是最大輸家。的而且確，他幾乎在一夜間，由體育界其中一位最著名及受歡迎的英雄偶像，淪為最神憎鬼厭的仇恨對象，但澳洲以至網球運動本身在今次事件一樣五癆七傷。

今次簽證風波對澳網帶來無法彌補傷害，賽事失去幾乎是澳網代言人的9屆冠軍祖高域，固然令澳網吸引力大減，與此同時，賽會遲遲未跟澳洲政府就球員接種疫苗一事達成共識，導致祖高域以及其他未接種疫苗的球手，滿以為手持醫療豁免便可參賽，才令風波一路升級至不可收拾程度。

賽會的無能，失信於參賽球手，澳洲政府在豁免疫苗政策上「彈出彈入」，亦使外界無所適從。澳網作為每年首個上演的四大滿貫賽事，是全球球迷熱切期待的比賽，祖高域簽證風波猶如一盤冷水兜頭淋。

男網三大傳奇並列史上最多大滿貫球手
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費達拿：澳網6次、法網1次、溫網8次、美網5次

祖高域破紀錄9奪澳網冠軍，是這項大滿貫賽事的頭號巨星。（Getty Images）

對澳洲最大傷害的，或許是自許為西方「自由世界」一員，卻要運用到行政手段強制一個球員離境。以英國為首的西方國家，陸續在防疫措施上鬆綁的當下，到底一個祖高域對澳洲的公眾健康可有多大威脅，令他們寧施重手也要推翻早前自行定下的疫苗豁免入境條件？疫情爆發超過兩年，世界理應逐步回復正常之際，澳洲為「政治正確」趕走對疫苗持反對立場的祖高域，防疫大前提之下，個人自由再次響起警號。

必須說的是，澳洲政府這樣做，確實也是別無選擇。正如英國《衛報》首席體育記者Barney Ronay撰文標題，《祖高域對澳洲是我們在兩極化年代一場受到詛咒的比賽（Novak Djokovic v Australia is a grudge match for our polarised age）》，無論怎樣決定，也會引來強烈反對熱浪，衡量準則或許不再是正確與公義，只是從兩害之中取其輕。

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