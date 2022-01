澳洲趕走祖高域背後　一場個人自由與嚴控防疫之間戰爭︱01球評

沒有注射新冠疫苗的祖高域(Novak Djokovic ),被澳洲政府二度取消入境簽證,最終上訴失敗,被遞解出境。從公眾反應與外界輿論,這似乎是平息這場風波的最佳做法。

祖高域固然因說法前後矛盾、多次被發現疏忽防疫甚至講大話被口誅筆伐,然而澳洲政府站在防疫道德高地、高調地一再取消他的簽證,以正義之名雷厲風行,就是真理嗎?



沒有注射疫苗的祖高域,終無緣出戰今屆澳網。(Getty Images)

澳洲為何反其道而行?

新冠肺炎(Covid-19)病毒由2019年底初次出現,到2020年在全球各地大爆發成為環球疫情大流行,至今已超過兩年。這段期間,各國防疫工作由最嚴峻時期的高度緊張、封城、封關,到如今傳播力超強的Omicron變種病毒肆虐下,陸續再次出現與病毒共存的聲音。

以英國為例,疫情再次重襲全國最重視的足球運動,最高級別的英超聯賽、次一級的英冠聯賽,早前多支球隊紛紛中招,比賽經常因而延誤及改期,不過今次賽會並未如2020年那樣緊急煞停賽季及閉門作賽,反而繼續「波照踢」,容許球場繼續坐滿熱情球迷。事實上不止英超,餘下歐洲四大聯賽,意甲、西甲、法甲,做法也是大同小異,只有德甲在歇冬期後再次閉門作賽(當地所有主要體育賽事也是如此),惟比賽未有叫停。

回到公眾層面,無論外遊人士或確診者,隔離日數最新縮減至5天,不用到醫院診治,只需自行在家中進行病毒檢測。抗疫工作曠日持久,反正成效不大,盡快恢復經濟和正常生活是正經,彷彿已是各國不成文共識,澳洲政府為何今次偏要反其道而行?

祖高域上訴失敗,被逐出澳洲。(Getty Images)

祖高域最大失策

因為祖高域犯下各國在防疫上的最大禁忌——無視疫苗。當下幾乎全球所有國家,尤其是西方國家,均高度重視疫苗接種,認為它是抵禦疫情、回復昔日生活的萬能藥。姑勿論真正成效如何,疫苗無論在疾病防控本身以至安撫大眾心理上,地位近乎神聖不可侵犯。

祖高域不止輕視這點,亦從未打算接種疫苗,更大問題是,他一再質疑疫苗作用,加上由2020年夏天在巴爾幹半島主辦近乎「零防疫」的表演賽變播毒溫床,以至早前確診後照樣接受傳媒訪問,用實際行動顯示他根本對此次疫情毫不重視,儼然成為全球最著名的「反疫苗先鋒」。他有恃無恐的態度加上公眾和外界輿論,均令澳洲政府騎虎難下。

正所謂「做人最緊要有公關」,祖高域無視外界對他「反疫苗」態度的不滿,手持醫療豁免便大喇喇入境,結果澳洲邊防局人員對他手持一張印有澳洲網球有限公司(Tennis Australia)枱頭、獲該澳洲網球監管組織首席醫療總監簽署證明他過去6個月曾確診新冠肺炎的疫苗豁免信件毫不賣帳,拒絕接受。

近半年曾染疫,確為澳洲其中一項讓入境者豁免接種疫苗的條件,可是早在2021年11月29日,澳洲衛生部長亨特(Greg Hunt)已打「開聲牌」,去信澳洲網球有限公司行政總裁蒂尼(Craig Tiley)警告,就算近期受到新冠病毒感染,未打疫苗的球員也不會獲豁免入境,「澳洲邊防局建議,所有人必須全面接種疫苗,才可在不用隔離的情況下自由進入澳洲。」由去年11月底到今年1月初,足足超過1個月時間,祖高域團隊、澳洲網球公司以至澳網賽會均未能成功說服澳洲政府,結果1月5日強行「闖關」,自然失敗收場。

就算澳洲法院以祖高域受到澳洲邊防局人員「不公平對待」,判他上訴得直,澳洲移民部部長霍克(Alex Hawke)之後運用個人權力,以公眾利益為由,再次取消他的簽證。祖高域再提上訴,法院的判決純粹基於程序公義,不涉及霍克作出決定背後原因,結果今次祖高域被判敗訴。

這個結局,祖高域表面上是最大輸家。的而且確,他幾乎在一夜間,由體育界其中一位最著名及受歡迎的英雄偶像,淪為最神憎鬼厭的仇恨對象,但澳洲以至網球運動本身在今次事件一樣五癆七傷。

今次簽證風波對澳網帶來無法彌補傷害,賽事失去幾乎是澳網代言人的9屆冠軍祖高域,固然令澳網吸引力大減,與此同時,賽會遲遲未跟澳洲政府就球員接種疫苗一事達成共識,導致祖高域以及其他未接種疫苗的球手,滿以為手持醫療豁免便可參賽,才令風波一路升級至不可收拾程度。

賽會的無能,失信於參賽球手,澳洲政府在豁免疫苗政策上「彈出彈入」,亦使外界無所適從。澳網作為每年首個上演的四大滿貫賽事,是全球球迷熱切期待的比賽,祖高域簽證風波猶如一盤冷水兜頭淋。

男網三大傳奇並列史上最多大滿貫球手

祖高域:澳網9次﹑法網2次、溫網6次﹑美網3次

拿度:澳網1次、法網13次、溫網2次、美網4次

費達拿:澳網6次、法網1次、溫網8次、美網5次



祖高域破紀錄9奪澳網冠軍,是這項大滿貫賽事的頭號巨星。(Getty Images)

對澳洲最大傷害的,或許是自許為西方「自由世界」一員,卻要運用到行政手段強制一個球員離境。以英國為首的西方國家,陸續在防疫措施上鬆綁的當下,到底一個祖高域對澳洲的公眾健康可有多大威脅,令他們寧施重手也要推翻早前自行定下的疫苗豁免入境條件?疫情爆發超過兩年,世界理應逐步回復正常之際,澳洲為「政治正確」趕走對疫苗持反對立場的祖高域,防疫大前提之下,個人自由再次響起警號。

必須說的是,澳洲政府這樣做,確實也是別無選擇。正如英國《衛報》首席體育記者Barney Ronay撰文標題,《祖高域對澳洲是我們在兩極化年代一場受到詛咒的比賽(Novak Djokovic v Australia is a grudge match for our polarised age)》,無論怎樣決定,也會引來強烈反對熱浪,衡量準則或許不再是正確與公義,只是從兩害之中取其輕。