祖高域入境風波告一段落　ATP發聲明強烈建議球員接種疫苗

塞爾維亞球星祖高域簽證風波終於告一段落，確定被驅逐出境無法出戰澳網，男子職業網球協會（ATP）發出聲明，重申「強烈建議所有球員接種疫苗」。



祖高域原定參加1月17日至30日舉行的澳網，然而在澳洲政府兩度取消祖高域的簽證，法官駁回了祖高域的上訴後，他昨晚已被驅逐出境，無緣爭取四連霸。

祖高域上訴失敗 即將被遞解出境 無緣衛冕澳網「極度失望」

祖高域最終無緣出戰澳網爭取四連霸。（Getty Images）

對此，ATP官方發出聲明回應，指這是一系列讓人深表遺憾的事，惟必須尊重當局的法律與決定，「無論如何，祖高域仍是我們偉大運動員之一，我們了解這幾天對他來說十分艱難，他是多麼想在墨爾本衛冕」。

澳洲趕走祖高域背後 一場個人自由與嚴控防疫之間戰爭︱01球評

ATP官方發出聲明回應，重申建議球員接種疫苗。（截圖）

ATP最後祝福祖高域一切順利，期待他盡快重返球場，同時仍繼續強烈建議所有球員接種疫苗。ATP最後還強調：「強烈建議所有球員接種疫苗。」

在祖高域簽證風波剛爆發時，ATP其實曾發聲明表示「我們認為這對控制疫情至關重要」，強烈建議在ATP巡迴賽的所有球員均接種疫苗，並指出特別是當前全世界前100名球員中，有97%都接種了疫苗。

男網三大傳奇並列史上最多大滿貫球手

祖高域：澳網9次﹑法網2次、溫網6次﹑美網3次

拿度：澳網1次、法網13次、溫網2次、美網4次

費達拿：澳網6次、法網1次、溫網8次、美網5次

