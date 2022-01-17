祖高域入境風波告一段落　ATP發聲明強烈建議球員接種疫苗

塞爾維亞球星祖高域簽證風波終於告一段落，確定被驅逐出境無法出戰澳網，男子職業網球協會（ATP）發出聲明，重申「強烈建議所有球員接種疫苗」。
祖高域原定參加1月17日至30日舉行的澳網，然而在澳洲政府兩度取消祖高域的簽證，法官駁回了祖高域的上訴後，他昨晚已被驅逐出境，無緣爭取四連霸。
對此，ATP官方發出聲明回應，指這是一系列讓人深表遺憾的事，惟必須尊重當局的法律與決定，「無論如何，祖高域仍是我們偉大運動員之一，我們了解這幾天對他來說十分艱難，他是多麼想在墨爾本衛冕」。
澳洲趕走祖高域背後 一場個人自由與嚴控防疫之間戰爭︱01球評
ATP最後祝福祖高域一切順利，期待他盡快重返球場，同時仍繼續強烈建議所有球員接種疫苗。ATP最後還強調：「強烈建議所有球員接種疫苗。」
在祖高域簽證風波剛爆發時，ATP其實曾發聲明表示「我們認為這對控制疫情至關重要」，強烈建議在ATP巡迴賽的所有球員均接種疫苗，並指出特別是當前全世界前100名球員中，有97%都接種了疫苗。
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祖高域：澳網9次﹑法網2次、溫網6次﹑美網3次
拿度：澳網1次、法網13次、溫網2次、美網4次
費達拿：澳網6次、法網1次、溫網8次、美網5次
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