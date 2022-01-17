祖高域鬧劇最終回　澳洲證已離境　網民齊追蹤乘坐航班

祖高域「簽證門」鬧劇，終在這位34歲塞爾維亞網球巨星離開澳洲告一段落。澳洲政府早前確認，祖高域已離境，眾多網民齊心關注他的動向，令他所乘搭的客機成為全球最多人追蹤的航班。



祖高域的澳洲簽證風波，隨他離境後告一段落。（Getty Images）

運用個人權力在祖高域一度上訴得值後，再次取消他澳洲入境簽證的移民局局長霍克（Alex Hawke），周日晚上在Twitter發文稱，「我歡迎澳洲聯邦法院今天的一致判決，捍衛我根據移民法案行使的權力，以公眾利益的情況下，取消祖高域先生的簽證。」他同時在文中確認，「祖高域先生現已離開澳洲。」

I welcome today’s unanimous decision by the Full Federal Court of Australia, upholding my decision to exercise my power under the Migration Act to cancel Mr Novak Djokovic’s visa in the public interest.



I can confirm that Mr Djokovic has now departed Australia. pic.twitter.com/8CapwFeDCS — Alex Hawke MP (@AlexHawkeMP) January 16, 2022

有趣的是，網民知道祖高域離開澳洲後仍未死心，持續在網上追蹤他所乘坐由墨爾本前往杜拜的客機航班EK 409。客機追蹤網站FlightRadar確認，祖高域乘坐離開澳洲的EK409航班，在該網站上獲最多人追蹤。

多達5104人透過該網站，追蹤祖高域離開澳洲後的旅程。祖高域知悉上訴失敗後，在聲明中表示對判決「極度失望」，又指：「在作出進一步評論前，我現在需花一些時間休息和恢復」。由墨爾本前往杜拜，航程長達13小時，英國廣播公司在報道中諷刺祖高域「有很多時間慢慢反思」。

1 minute after turning on the transponder flight #EK409 is the most tracked flight on Flightradar24. Track #NovakDjokovic flight from Melbourne to Dubai athttps://t.co/NxntCDAcRn pic.twitter.com/SOyelMZEDC — Flightradar24 (@flightradar24) January 16, 2022

即使祖高域的名聲在今次鬧劇中嚴重受損，輸掉全世界的尊敬，仍獲家鄉塞爾維亞奧委會力撐到底。塞爾維亞奧委會在聲明中形容，今次祖高域在澳洲被遞解出境「極不公義」（great injustice），「我們為祖高域在極端困難和不愉快情況下的處理手法感到自豪，今次的決定是宗醜聞，我們相信他必會反彈，再次成為贏家。」

聲明又指，祖高域被剝奪成為史上最偉大網球員的權利，惟沒有多少人敢對賭，下注祖高域不能再次贏得大滿貫。

34歲的祖高域跟另外兩位網球天王費達拿和拿度一樣，已贏20次四大滿貫錦標，他曾在澳網9度奪標，並已在2019年起3連霸，今屆他再次成為冠軍大熱，有望第10次封王並拿下公開賽年代史無前例的第21次男單大滿貫錦標，今次簽證風波令他暫時未能做出這項創舉。

男網三大傳奇並列史上最多大滿貫球手

祖高域：澳網9次﹑法網2次、溫網6次﹑美網3次

拿度：澳網1次、法網13次、溫網2次、美網4次

費達拿：澳網6次、法網1次、溫網8次、美網5次



【祖高域職業生涯20個大滿貫】（按圖放大）