祖高域鬧劇最終回　澳洲證已離境　網民齊追蹤乘坐航班

撰文：吳慕兒
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祖高域「簽證門」鬧劇，終在這位34歲塞爾維亞網球巨星離開澳洲告一段落。澳洲政府早前確認，祖高域已離境，眾多網民齊心關注他的動向，令他所乘搭的客機成為全球最多人追蹤的航班。

祖高域的澳洲簽證風波，隨他離境後告一段落。（Getty Images）

運用個人權力在祖高域一度上訴得值後，再次取消他澳洲入境簽證的移民局局長霍克（Alex Hawke），周日晚上在Twitter發文稱，「我歡迎澳洲聯邦法院今天的一致判決，捍衛我根據移民法案行使的權力，以公眾利益的情況下，取消祖高域先生的簽證。」他同時在文中確認，「祖高域先生現已離開澳洲。」

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有趣的是，網民知道祖高域離開澳洲後仍未死心，持續在網上追蹤他所乘坐由墨爾本前往杜拜的客機航班EK 409。客機追蹤網站FlightRadar確認，祖高域乘坐離開澳洲的EK409航班，在該網站上獲最多人追蹤。

多達5104人透過該網站，追蹤祖高域離開澳洲後的旅程。祖高域知悉上訴失敗後，在聲明中表示對判決「極度失望」，又指：「在作出進一步評論前，我現在需花一些時間休息和恢復」。由墨爾本前往杜拜，航程長達13小時，英國廣播公司在報道中諷刺祖高域「有很多時間慢慢反思」。

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即使祖高域的名聲在今次鬧劇中嚴重受損，輸掉全世界的尊敬，仍獲家鄉塞爾維亞奧委會力撐到底。塞爾維亞奧委會在聲明中形容，今次祖高域在澳洲被遞解出境「極不公義」（great injustice），「我們為祖高域在極端困難和不愉快情況下的處理手法感到自豪，今次的決定是宗醜聞，我們相信他必會反彈，再次成為贏家。」

聲明又指，祖高域被剝奪成為史上最偉大網球員的權利，惟沒有多少人敢對賭，下注祖高域不能再次贏得大滿貫。

34歲的祖高域跟另外兩位網球天王費達拿和拿度一樣，已贏20次四大滿貫錦標，他曾在澳網9度奪標，並已在2019年起3連霸，今屆他再次成為冠軍大熱，有望第10次封王並拿下公開賽年代史無前例的第21次男單大滿貫錦標，今次簽證風波令他暫時未能做出這項創舉。

男網三大傳奇並列史上最多大滿貫球手
祖高域：澳網9次﹑法網2次、溫網6次﹑美網3次
拿度：澳網1次、法網13次、溫網2次、美網4次
費達拿：澳網6次、法網1次、溫網8次、美網5次

【祖高域職業生涯20個大滿貫】（按圖放大）

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