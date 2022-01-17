曼聯冷板兵雲迪碧克拒紐卡素　菲爾鍾斯標價1500萬求售｜足球轉會

曼聯陣中多冗員，適逢紐卡素手握巨款掃貨，兩隊在今月轉會窗傳聞中有不少交集。英國傳媒透露，曼聯中場雲迪碧克拒絕外借至紐卡素，因為他不想打護級戰；還有報道指曼聯希望以1500萬鎊將菲爾鍾斯出售，紐卡素及般尼皆有興趣。



英國《每日電訊報》披露，24歲荷蘭中場雲迪碧克得到紐卡素的青睞，但他拒絕了下半季轉到聖占士公園的機會，因為他不希望去踢護級戰。雲迪碧克從阿積士加盟曼聯至今，得不到蘇斯克查及蘭歷克兩任主帥的歡心，長居後備，甚至正選上陣。蘭歷克早前講過，他希望雲迪碧克留隊，並讚賞對方勤力，總會等到機會。

英國《太陽報》透露，曼聯希望將菲爾鍾斯清走。報道指，菲爾鍾斯並不在蘭歷克的計劃當中，球會想用他套現1500萬鎊，紐卡素及般尼皆對他有興趣。紐卡素的資金負擔得起，但菲爾鍾斯的10萬鎊周薪卻有點令般尼卻步。29歲的菲爾鍾斯與曼聯的合約尚餘18個月，他長期受傷患困擾，近兩年只踢過一場比賽，就是之前對狼隊輸0：1。