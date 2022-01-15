C朗回歸曼聯做大佬變世代之爭　霸氣外露隊友怕咗佢｜英超熱話

C朗拿度離開曼聯時24歲，回歸已是一名36歲的老將，面過世面，身份當然不同。相隔12載，紅魔鬼文化已截然不同，C朗認為新一代唔聽話，英國《太陽報》透露新一代也「頂唔順」C朗。
C朗拿度早前受訪時，表示就算是師兄教路，新一代球員亦「唔聽話」，「新一代很反叛，可是如果你不想要我的幫助及建議，就請你做好自己應做的事，盡最大努力協助球隊。」
C朗拿度對隊友表達不滿，英國《太陽報》揭露原來有芥蒂，《太陽報》透露隊中部分球員在場上變得縛手縛腳，擔心誤傳或做錯事令C朗不悅，故此少做少錯，以免惹怒師兄，直接影響曼聯比賽時的表現。
當C朗拿度18年前首度加盟曼聯時，費格遜鐵腕治軍，加上陣中仍有堅尼﹑傑斯及史高斯等老大哥坐鎮，曼聯紀律嚴明，而當年的訓練強度超乎想像，這個環境自然可以鍛鍊C朗有強大的心智。
相隔12年，C朗回歸奧脫福，身份完全不同，希望以大哥身份率領一眾師弟，但隊內的文化也截然不同，訓練不像以往般高強度，並希望C朗也能放鬆一點，難怪C朗認為隊中氣氛當年相距甚遠。
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C朗：我來曼聯不是要爭五六七 批年輕隊友拒聽意見一人嫌疑最大
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