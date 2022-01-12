英超︱古天奴披上維拉23號球衣　首戰曼聯成謝拉特秘密武器

巴西球星古天奴抵達阿士東維拉，正式簽約外借加盟半季，會方季尾可啟動4000萬歐元條款正式購入。

回歸英超，選擇中型班的維拉，原因大概只有一個——謝拉特。剛在足總盃以0：1僅負曼聯，古天奴將會是周六深夜維拉在英超再遇曼聯的秘密武器。



古天奴將披上維拉23號球衣。（Getty Images）

古天奴接受維拉會方首個訪問，他表示很高興來到這間偉大的球會，主持興高采烈地問他選擇維拉的理由，英語仍是「有限公司」的他開始有點支吾以對，努力嘗試說點其他什麼，兜兜轉轉答案卻只有一個——謝拉特。

現已貴為維拉領隊的謝拉特，是古天奴當初效力利物浦時的隊長，那時候他只是個迷失在意大利的20歲青澀少年，從米蘭初到貴境往英國，球場內外均有賴謝拉特關照，協助他一步步踏上巨星旅途。如今在巴塞隆拿發展不如意，堂堂巨星在巴塞竟再無容身之所，他希望投靠謝拉特，再次借助「神奇隊長」的力量重振球員生涯。

謝拉特昔日與古天奴在利物浦合作，如今場景換成維拉重聚。（Getty Images）

謝拉特笑談古天奴「說明書」

謝拉特在維拉足總盃0：1不敵曼聯後，即在賽後訪問提到古天奴，「菲臘比周二會到來，開啟古天奴的關鍵之匙，就是讓他笑着享受他的足球。若他來到工作，享受這個環境，我們便能釋放他的才能。」

「他希望加盟維拉，享受他的足球和落場比賽，並且拾回狀態。假如我們能夠成功解鎖，我們便會擁有一個王牌球員。」謝拉特讚揚古天奴之餘，不忘適當地調整一下眾人對他期望，「不過我們要先在周三評估一下他目前的身體狀況，以及他的感受如何，他周末出場多久，須視乎他的身體狀況數據。」

古天奴被問及選擇維拉的原因，說來說去只有答案只有「謝拉特」三個字。（Twitter）

謝拉特內心一股紅色熱血，使他討厭在曼聯手中落敗，短時間內即將再遇這支利物浦宿敵，他直言：「是的！我很期待古天奴有份參與那一仗」，言語間難掩擁有「神兵」在手對付紅魔鬼的興奮。古天奴目前顯然未在十足狀態，然而他單是他百步穿揚的罰球神技，已足夠令人期待，周六深夜一戰，大家不知能否見證「古一招」重現？

古天奴在利物浦年代一直是10號球衣的主人，在巴塞那是美斯的專屬號碼，他改穿14號，之後轉過7號，外借拜仁重返魯營後又穿回14號。阿士東維拉的10號球衣，目前由阿根廷翼鋒貝安迪亞（Emiliano Buendía）穿上，古天奴會穿上23號球衣作賽。