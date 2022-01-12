英超︱古天奴披上維拉23號球衣　首戰曼聯成謝拉特秘密武器

撰文：吳慕兒
出版：更新：

巴西球星古天奴抵達阿士東維拉，正式簽約外借加盟半季，會方季尾可啟動4000萬歐元條款正式購入。
回歸英超，選擇中型班的維拉，原因大概只有一個——謝拉特。剛在足總盃以0：1僅負曼聯，古天奴將會是周六深夜維拉在英超再遇曼聯的秘密武器。

古天奴將披上維拉23號球衣。（Getty Images）

古天奴接受維拉會方首個訪問，他表示很高興來到這間偉大的球會，主持興高采烈地問他選擇維拉的理由，英語仍是「有限公司」的他開始有點支吾以對，努力嘗試說點其他什麼，兜兜轉轉答案卻只有一個——謝拉特。

現已貴為維拉領隊的謝拉特，是古天奴當初效力利物浦時的隊長，那時候他只是個迷失在意大利的20歲青澀少年，從米蘭初到貴境往英國，球場內外均有賴謝拉特關照，協助他一步步踏上巨星旅途。如今在巴塞隆拿發展不如意，堂堂巨星在巴塞竟再無容身之所，他希望投靠謝拉特，再次借助「神奇隊長」的力量重振球員生涯。

古天奴5年前訪問談對謝拉特看法　投維拉不只因做過隊友｜轉會古天奴重返英超外借維拉半季　轉投謝拉特麾下求翻身｜足球轉會
謝拉特昔日與古天奴在利物浦合作，如今場景換成維拉重聚。（Getty Images）

謝拉特笑談古天奴「說明書」

謝拉特在維拉足總盃0：1不敵曼聯後，即在賽後訪問提到古天奴，「菲臘比周二會到來，開啟古天奴的關鍵之匙，就是讓他笑着享受他的足球。若他來到工作，享受這個環境，我們便能釋放他的才能。」

「他希望加盟維拉，享受他的足球和落場比賽，並且拾回狀態。假如我們能夠成功解鎖，我們便會擁有一個王牌球員。」謝拉特讚揚古天奴之餘，不忘適當地調整一下眾人對他期望，「不過我們要先在周三評估一下他目前的身體狀況，以及他的感受如何，他周末出場多久，須視乎他的身體狀況數據。」

英超轉會｜古天奴離開巴塞刻不容緩　謝拉特一個電話下一站現端倪謝拉特被曼聯球迷熱烈「歡迎」　不甘示弱即時霸氣反擊︱英足總盃
古天奴被問及選擇維拉的原因，說來說去只有答案只有「謝拉特」三個字。（Twitter）

謝拉特內心一股紅色熱血，使他討厭在曼聯手中落敗，短時間內即將再遇這支利物浦宿敵，他直言：「是的！我很期待古天奴有份參與那一仗」，言語間難掩擁有「神兵」在手對付紅魔鬼的興奮。古天奴目前顯然未在十足狀態，然而他單是他百步穿揚的罰球神技，已足夠令人期待，周六深夜一戰，大家不知能否見證「古一招」重現？

古天奴在利物浦年代一直是10號球衣的主人，在巴塞那是美斯的專屬號碼，他改穿14號，之後轉過7號，外借拜仁重返魯營後又穿回14號。阿士東維拉的10號球衣，目前由阿根廷翼鋒貝安迪亞（Emiliano Buendía）穿上，古天奴會穿上23號球衣作賽。

【足球】高普：我們負擔不起古天奴　當日勸留隊一席話成神預言朗尼誓拯救打比郡出降班絕境　欲借用曼聯新星半季救亡｜足球轉會轉會動態｜加里夫巴利將完結9年皇馬歲月　退役與否還看世界盃紐卡素落實換班主後首簽　捷比亞簽約兩年半穿15號球衣｜足球轉會英超轉會｜曼聯冬窗瞄準狼隊中場　葡萄牙力量勢再增強巴塞簽費倫托利斯內幕　欲加退貨條款　被發現拖欠曼城轉會費8年屈福特冬季轉會窗首簽　羅致法甲後衛卡馬拉加強左路｜足球轉會足球轉會｜香川真司獲同鄉幫忙挽救事業　比甲日資球隊邀請加盟傳曼聯巴塞計劃互換法國雙星　交易一家便宜兩家着？｜足球轉會蘭歷克大讚卡雲尼功能獨一無二　曼聯冬季轉會窗絕不放人｜英超英超轉會｜韋斯咸衝歐聯失敗勢難留隊長　曼聯準備天價搶賴斯足球轉會︱愛華頓奪冬窗第一簽　古天奴逃離巴塞重返英超紅轉藍？足球轉會︱紐卡素驚傳想借奧巴美揚　仲有兩大球星等住入手
足球
英超（Premier League ）
阿士東維拉
菲臘比古天奴
曼聯（Manchester United）
謝拉特