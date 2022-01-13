C朗：我來曼聯不是要爭五六七　批年輕隊友拒聽意見一人嫌疑最大

曼聯射手C朗拿度批評新一代球員心態不夠，也不願接受批評，揚言自己加盟並非想爭第七，而是冠軍，明顯對現狀感到不滿。



C朗最近接受外國傳媒訪問，先公開支持曼聯新教頭蘭歷克，但同時對部份年青球員感到失望。

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他沒有指名道姓，「我記得我18歲時，如有年長的球員跟我交談，我會接受意見再改善，因為他們經驗多過我。」

C朗拿度在曼聯地位崇高，有一定的影響力。（資料圖片／Getty Images）

C朗續道：「但對於新一代球員，他們不會接受。我有孩子所以我知道，他們很反叛，會做相反的事。可是如果你不想要我的幫助及建議，就請你做好自己應做的事，盡最大努力協助球隊。」

曼聯最近在英格蘭足總盃第3圈主場小勝阿士東維拉晉級，其中拉舒福特面對補射機會竟然沒有意識及動力上前爭取補射，更加一邊望住守門員接波，一邊踱步離開禁區，備受批評，未知C朗所指的會否就是這名英格蘭前鋒。

拉舒福特於足總盃對維拉一仗踢得太hea，表現備受批評。（Getty Images）

曼聯現排聯賽第7，跟前四相差6分，更莫論要挑戰榜首曼城。一向律己以嚴的C朗再次強調心態的重要，「若曼聯球員的心態不是力爭英超三甲，我感到難以接受。我來這裡不是為了爭第六或第七，而是冠軍。」

他認為球員必需學懂破舊立新，似乎在說服隊友一起接受新主帥蘭歷克的理念，「新一年新氣象，我們可以改變事情，但必須團結，以及有正確的心態，為艱難的比賽準備好。」

C朗一向自我要求極高，他希望隊友都擁有同樣心態。（Getty Images）

雖然C朗場上的身體語言曾被前紅魔鬼隊長加利尼維利（Gary Neville）批評，指他以一副嫌棄隊友的嘴臉示人，沒有挺身而出，但C朗表示，自己會在場上以身作則，希望隊友仿傚。

「如果有事發生，或隊友們疲憊了，我會跑動更多去補位，保持陣型。這就是曼聯被稱為曼聯的原因，我們必須在困難的時刻聯合起來，團結一致。（They call this club Manchester United so we have to be United）」