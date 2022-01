C朗：我來曼聯不是要爭五六七　批年輕隊友拒聽意見一人嫌疑最大

曼聯射手C朗拿度批評新一代球員心態不夠,也不願接受批評,揚言自己加盟並非想爭第七,而是冠軍,明顯對現狀感到不滿。



C朗最近接受外國傳媒訪問,先公開支持曼聯新教頭蘭歷克,但同時對部份年青球員感到失望。

他沒有指名道姓,「我記得我18歲時,如有年長的球員跟我交談,我會接受意見再改善,因為他們經驗多過我。」

C朗拿度在曼聯地位崇高,有一定的影響力。(資料圖片/Getty Images)

C朗續道:「但對於新一代球員,他們不會接受。我有孩子所以我知道,他們很反叛,會做相反的事。可是如果你不想要我的幫助及建議,就請你做好自己應做的事,盡最大努力協助球隊。」

曼聯最近在英格蘭足總盃第3圈主場小勝阿士東維拉晉級,其中拉舒福特面對補射機會竟然沒有意識及動力上前爭取補射,更加一邊望住守門員接波,一邊踱步離開禁區,備受批評,未知C朗所指的會否就是這名英格蘭前鋒。

拉舒福特於足總盃對維拉一仗踢得太hea,表現備受批評。(Getty Images)

曼聯現排聯賽第7,跟前四相差6分,更莫論要挑戰榜首曼城。一向律己以嚴的C朗再次強調心態的重要,「若曼聯球員的心態不是力爭英超三甲,我感到難以接受。我來這裡不是為了爭第六或第七,而是冠軍。」

他認為球員必需學懂破舊立新,似乎在說服隊友一起接受新主帥蘭歷克的理念,「新一年新氣象,我們可以改變事情,但必須團結,以及有正確的心態,為艱難的比賽準備好。」

C朗一向自我要求極高,他希望隊友都擁有同樣心態。(Getty Images)

雖然C朗場上的身體語言曾被前紅魔鬼隊長加利尼維利(Gary Neville)批評,指他以一副嫌棄隊友的嘴臉示人,沒有挺身而出,但C朗表示,自己會在場上以身作則,希望隊友仿傚。

「如果有事發生,或隊友們疲憊了,我會跑動更多去補位,保持陣型。這就是曼聯被稱為曼聯的原因,我們必須在困難的時刻聯合起來,團結一致。(They call this club Manchester United so we have to be United)」