謝拉特被曼聯球迷熱烈「歡迎」　不甘示弱即時霸氣反擊︱英足總盃

阿士東維拉主帥謝拉特身為前利物浦隊長，執教生涯首度作客奧脫福，結果受曼聯球迷熱烈「歡迎」。這位紅軍名宿沒有示弱，選擇霸氣回敬。
英格蘭足總盃第三圈，曼聯在射手C朗拿度缺陣下，主場仍以1：0擊敗阿士東維拉。維拉主帥謝拉特是利物浦名宿，這是他領隊生涯首次到訪奧脫福，紅魔球迷自然不會放過宿敵的前隊長。
謝拉特霸氣動作回敬曼聯球迷噓聲逐格睇：（按圖放大）
就在賽前謝拉特步出球場、正走向後備席時，主場觀眾即報以噓聲，「歡迎」他的來臨。謝拉特卻未有一如所料低頭走到場邊，他明顯察覺到自己是喝倒采的對象，選擇正面回應。
他輕鬆地把香口膠放入口中，再轉身面向曼聯死忠聚集的西看台（Stretford End），一邊倒後行，一邊以凌厲的眼神「制敵」。
雖然維拉最終輸波出局，但謝拉特未有示弱，賽後表示：「我去過更吵鬧的球場，這裏比較靜。這是場很好的盃賽對決，氣氛不錯，但對於我受到的『歡迎』，只像水過鴨背。」
An #EmiratesFACup 𝗹𝗲𝗴𝗲𝗻𝗱 returns 🙌#EmiratesFACup pic.twitter.com/397cqwa3ou— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 10, 2022
【按下圖看《曼徹斯特晚報》今場對曼聯球員的評分】
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