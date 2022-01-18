【羽毛球】世界球后戴資穎199周「世一」　下周勢締造女單歷史

世界羽聯（BWF）公布最新世界排名，中華台北「一姐」戴資穎續坐世界球后席位，下周她即將締造200星期「世一」里程碑。
戴資穎佔領世界第一位置累積至199周，下周勢締造200周里程碑，成為史上首個達成這項壯舉的女單羽毛球員。
「小戴」的世界積分高達108800分，已造出女單史上最高積分。下周即將創造200周里程碑的她，將繼馬來西亞名將李宗偉，中國好手林丹及中國混雙組合張楠／趙芸蕾後，成為第4個擠身羽毛球「200周俱樂部」的球員或組合。
回顧「小戴」在2021年的表現，是獎牌大豐收的一年：五度出戰國際賽事都有進帳，1月的泰國3站共奪1金2銀，尤其是兩度在決賽敗予西班牙名將馬蓮後，終於在年終總決賽復仇成功，勇奪賽史第三冠。該中華台北名將也打破大賽無牌的魔咒，先後在東京奧運和世錦賽奪得銀牌。
其餘女單世界排名應無變動，日本山口茜排第2，奧運金牌、中國「一姐」陳雨菲居第3，南韓安洗瑩以及日本奧原希望依舊佔據4、5名的位置。
羽毛球｜桃田賢斗自詡撿垃圾MVP 淨化心靈目標重奪世界第一羽毛球｜印度公開賽男單4強 奧運冠軍安賽龍集訓營成員佔3席羽毛球｜印度公開賽爆染疫潮 印度前世界第一施里簡夫疑中招退賽羽毛球｜世界冠軍駱建佑零獎金獲眾籌近百萬 部分獎金培訓下一代羽毛球｜世界冠軍駱建佑轉籍有段故 大馬痛失人才後盼改革【羽毛球】21歲退役僅2個月 大馬「天才少女」急轉彎：好後悔羽毛球｜戴資穎尚有一月時間 達成一紀錄與李宗偉齊名締女單歷史