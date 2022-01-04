【羽毛球】21歲退役僅2個月　大馬「天才少女」急轉彎：好後悔

去年9月突然宣布退役、僅21歲的馬來西亞羽毛球手吳堇溦，近日再次傳出震撼彈。

僅退役2個月，吳堇溦在個人YouTube頻道就透露已準備好復出，並獲得大馬羽總邀請重新加入國家隊。



就在幾個月前吳堇溦宣布退役，並在自己頻道影片內質疑大馬羽總黑箱作業，更以一個夢境暗指羽總高層讓她沒有辦法去參賽蘇迪曼和湯優盃。那時候事件一出，吳堇溦與大馬羽總關係隨即亮起紅燈，不少人亦為這名「天才少女」的待遇而感唏噓。

僅21歲的馬來西亞羽毛球手吳堇溦，去年9月宣布退役，惟踏入2022年即刻宣布復出。（Getty Images）

吳堇溦年僅14歲就入選大馬國家隊，以球后戴資穎為偶像的她，曾拿下2015年及18年的世青賽女單冠軍。不過好景不常，2019年她飽受胃病困擾，該年10月「開刀」治療，回歸狀態不如從前。

吳堇溦偶像小戴早前世錦賽英姿：

據《星洲日報》指出，本月即將迎來22歲生日的吳堇溦有意重拾球拍，並延續自己的職業生涯，而大馬羽總也證實這名女單球手有望第二次進入國家隊。不過吳堇溦則希望先以職業球員出發：「現階段我希望以職業球員的身份延續生涯，很榮幸獲得國家隊的邀請重新加入他們，無法解釋這對我來說意義有多重大。」

吳堇溦在個人YouTube頻道就透露宣布退役後，自己每天很後悔。（影片截圖）

吳堇溦續解釋不急於重披大馬戰衣的原因：「我也知道自己無法給予100%的付出，因為健康問題未能達到目前國家隊的入選條件。這肯定會浪費國家的資源，也拿走了其他球員的機會。我不想讓任何人失望，所以我會盡力提升自己，追回我在過去幾個月錯過的，以確保我時刻準備好，在未來為國家服務。」