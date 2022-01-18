傳曼聯有意羅致維拉中場主力　一項特質吸引費格遜注意｜足球轉會

曼聯今夏人腳勢大變，英國《每日電訊報》披露，他們看中阿士東維拉中場約翰麥甘尼（John McGinn）。
報道指，曼聯視這名27歲蘇格蘭中場為夏天轉會窗的目標，相信他的身價約4000萬鎊。麥甘尼的表現吸引到兩位蘇格蘭同鄉前輩的注意，分別是曼聯傳奇領隊費格遜以及曼聯技術總監費查。曼聯今夏勢有多名中場離隊，包括即將約滿的保羅普巴、桑馬達及連格，需要補充兵源。
上場聯賽，維拉以2：2逼和曼聯，麥甘尼因停賽缺陣，但在再上場0：1負曼聯的足總盃比賽中，他就有上陣。麥甘尼在2018年從喜伯年來投，如今已是維拉中場主力，效力3年半為球隊129次上陣，攻入16球。維拉領隊謝拉特當然不想放人，因為維拉去年夏天才以1億鎊賣走主將基亞利殊。
報道稱，麥甘尼在場內場外的領導能力，也吸引住曼聯的高層，希望他可以幫忙穩定更衣室。
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