英超︱曼聯中場費特斥更衣室不和是假新聞　同聲同氣親密些好正常

曼聯看守領隊蘭歷克（Ralf Rangnick）12月初才上任，蜜月期轉瞬即逝，紅魔鬼在快車期先後賽和紐卡素、不敵狼隊後，再次爆出更衣室不和傳聞。

中場球員費特力斥那只是「假新聞」，強調隊內氣氛良好，「大家都是好朋友」。



費特力斥曼聯更衣室不和傳聞是「假新聞」。（Getty Images）

曼聯每次遭遇滑鐵盧，英國一眾小報均會繪影繪聲地描述紅魔更衣室的情況。以今次為例，早前英超不敵狼隊後，《每日郵報》及《太陽報》均指隊中近半球員感不滿，多人渴望離隊。

報道指，隊中「分黨分派」問題嚴重，沒有正選的球員，不滿有人踢得再錯也有正選；另一派系球員則認為，其他球員應該要提升水平，矛頭直指以C朗拿度和般奴費南迪斯兩位大哥為首的葡語幫。同屬葡語系一員的中場費特，挺身而出力證那並非事實。

曼聯近期再度陷入低潮。（Getty Images）

曼聯守將梳爾在球隊0：1負狼隊後親口承認，「我不認為我們是團結一致的（I didn't think we were all there together）」，被普遍演繹為是紅魔鬼更衣室出現問題的暗示，在費特眼中，球隊內部情況彷彿截然不同。

費特接受巴西ESPN訪問時稱，「我們說葡萄牙語的，能夠溝通，自然建立起良好友誼。」他以2020年10月才加盟曼聯的迪尼斯（Alex Telles）為例，「無論球場內外，我跟他已是多年老友了，當然會跟他較為親近，但那並不代表我不會跟連格、拉舒福特、格連活特、馬古尼或是其他英格蘭球員說話。」

他強調，曼聯內部氣氛良好，「我們擁有非常好的友誼（a very good friendship），更衣室內氣氛好極了，我們都是很好的朋友，時常一起開玩笑。」費特舉出實例，「只要時間許可，我們都會一起共晉晚餐。近期因為新冠疫情關係未能這樣做，但我們總是嘗試全部人在一起。」

費特澄清曼聯球員分黨分派傳言，力證內部十分團結。（Getty Images）

「這是一個規模龐大的球會，人們一定不斷嘗試對我們指指點點」，費特分析得頭頭是道，「C朗拿度是個人人渴望談論的偉大球員。不幸地，虛假新聞故事出現；同樣不幸地，這就是足球的一部分。」

即使費特所言有理，長坐冷板的安東尼馬迪爾（Anthony Martial）、雲迪碧克（Donny van de Beek）及甸恩軒達臣（Dean Henderson）渴望1月離隊，也是事實，甚至有傳言指，連費特也尋求離隊。他沒好氣地說：「我必須說那是謊言，我不知道他們如何獲得這資訊……人們就是喜歡某些假新聞，在這裏（英格蘭）實在有太多。」