英超︱曼聯中場費特斥更衣室不和是假新聞　同聲同氣親密些好正常

曼聯看守領隊蘭歷克(Ralf Rangnick)12月初才上任,蜜月期轉瞬即逝,紅魔鬼在快車期先後賽和紐卡素、不敵狼隊後,再次爆出更衣室不和傳聞。

中場球員費特力斥那只是「假新聞」,強調隊內氣氛良好,「大家都是好朋友」。



費特力斥曼聯更衣室不和傳聞是「假新聞」。(Getty Images)

曼聯每次遭遇滑鐵盧,英國一眾小報均會繪影繪聲地描述紅魔更衣室的情況。以今次為例,早前英超不敵狼隊後,《每日郵報》及《太陽報》均指隊中近半球員感不滿,多人渴望離隊。

報道指,隊中「分黨分派」問題嚴重,沒有正選的球員,不滿有人踢得再錯也有正選;另一派系球員則認為,其他球員應該要提升水平,矛頭直指以C朗拿度和般奴費南迪斯兩位大哥為首的葡語幫。同屬葡語系一員的中場費特,挺身而出力證那並非事實。

曼聯近期再度陷入低潮。(Getty Images)

曼聯守將梳爾在球隊0:1負狼隊後親口承認,「我不認為我們是團結一致的(I didn't think we were all there together)」,被普遍演繹為是紅魔鬼更衣室出現問題的暗示,在費特眼中,球隊內部情況彷彿截然不同。

費特接受巴西ESPN訪問時稱,「我們說葡萄牙語的,能夠溝通,自然建立起良好友誼。」他以2020年10月才加盟曼聯的迪尼斯(Alex Telles)為例,「無論球場內外,我跟他已是多年老友了,當然會跟他較為親近,但那並不代表我不會跟連格、拉舒福特、格連活特、馬古尼或是其他英格蘭球員說話。」

他強調,曼聯內部氣氛良好,「我們擁有非常好的友誼(a very good friendship),更衣室內氣氛好極了,我們都是很好的朋友,時常一起開玩笑。」費特舉出實例,「只要時間許可,我們都會一起共晉晚餐。近期因為新冠疫情關係未能這樣做,但我們總是嘗試全部人在一起。」

費特澄清曼聯球員分黨分派傳言,力證內部十分團結。(Getty Images)

「這是一個規模龐大的球會,人們一定不斷嘗試對我們指指點點」,費特分析得頭頭是道,「C朗拿度是個人人渴望談論的偉大球員。不幸地,虛假新聞故事出現;同樣不幸地,這就是足球的一部分。」

即使費特所言有理,長坐冷板的安東尼馬迪爾(Anthony Martial)、雲迪碧克(Donny van de Beek)及甸恩軒達臣(Dean Henderson)渴望1月離隊,也是事實,甚至有傳言指,連費特也尋求離隊。他沒好氣地說:「我必須說那是謊言,我不知道他們如何獲得這資訊……人們就是喜歡某些假新聞,在這裏(英格蘭)實在有太多。」