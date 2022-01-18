英超︱曼聯領隊蘭歷克傳未獲新兵感氣餒　勢成權力鬥爭犧牲品

富可敵國的曼聯，每當遇上困境幾乎都會在轉會市場重槌出擊，購入大牌球員嘗試扭轉乾坤。1月冬季轉會窗已開啟超過半個月，今季表現令人失望的紅魔鬼，罕有地依然沒有半點動靜。

消息指，看守領隊蘭歷克已向球會提交一份引援名單，卻遲遲未獲管理層回應，令他感到氣餒。



蘭歷克心儀的球員，未獲管理層財力支援，有傳他對此感氣餒。（Getty Images）

英國《鏡報》報道，曼聯要求12月初接任的蘭歷克領軍取得英超聯賽前四一席，保住來季歐聯參賽資格。當時這位德國名帥獲悉，他會獲得球會財力支援在1月增兵，上任後已向曼聯提交一份新兵推薦名單。

可是大半個月過去，沒有任何關於曼聯收購球員的消息。《鏡報》指，「曼聯不願為一個只會任教半年的領隊大灑金錢」，讓蘭歷克感到綁手綁腳云云，而管理層的行為，已令他對今季後轉任球會顧問兩年能否真正發揮影響力感到憂慮。

曼聯歷來首任足球總監梅圖（圖左）被指有意架空蘭歷克。（Getty Images）

勢成權力鬥爭犧牲品

曼聯原先寫好的華麗劇本被公認為：蘭歷克領軍殺入前四後功成身退，轉任球會顧問，在球會發揮他如紅牛系時機一樣的影響力，為曼聯物色新帥擔當重要角色，同時在轉會市場上大展所長，然而他出任看守領隊僅個半月，一切不似預期。

格拉沙家族2005年入主曼聯後，功臣活華特（Ed Woodward）一直擔當要職，球會轉會收購事宜均由他主理。活華特將於今年2月1日離任，接替他的阿諾特（Richard Arnold ）計劃將權力下放，轉會談判工作本應順理成章交予專家蘭歷克接手，惟有一個人出手阻止——曼聯歷來首位足球總監梅圖（John Murtough ）。

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轉會沒有話事權

曼聯管理架構蘊釀改革多時，務求與各大豪門看齊，盡快追回失落的時間。去年3月等待多年的足球總監千呼萬喚始出來，由2013年11月加入曼聯的梅圖升任。至於曼聯舊將費查，則出任技術總監一職。轉會事宜本身隸屬足球總監工作範圍，蘭歷克去年底加入成為紅魔一員，彷彿是超然的存在，為一切帶來變數。

消息指，梅圖有意獨攬轉會事務大權，刻意將蘭歷克擠出權力核心。蘭歷克受訪時不無感慨，「我們上周跟梅圖、活華特和阿諾特有過關於轉會的討論，我們傾過了，但我無份直接參與。」

曼聯近期士氣低落，有傳球員不滿蘭歷克的訓練方法。（Getty Images）

曼聯內部權力鬥爭，實在看到也覺得累，蘭歷克不止捲入一場無止境的辦公室政治漩渦，在球隊內部，亦有志難伸，難以將理念發揮出來。他被譽為德國足球教父，一套高速逼搶戰術為高普和杜慈等名帥帶來啟發，領軍首仗對水晶宮的頭20分鐘，曼聯的確踢出耳目一新的表現，可是之後體力不繼，逼搶未有再現，加上之後受隊中疫情爆發訓練基地卡靈頓一度要關閉消毒，他曾抱怨訓練計劃大受影響，嫌球隊進步速度太緩慢。

到早前0：1不敵狼隊後，再次傳中曼聯更衣室內亂、士氣低落，隊中近半隊球員不滿，包括長坐冷板的雲迪碧克、安東尼馬迪爾和門將甸恩軒達臣在內，多人希望離隊。上輪作客阿士東維拉在領隊兩球的大好形勢下，竟被對方追成2：2平手再度失分，20戰過後僅以32分排第七。

蘭歷克曾承認，曼聯球員難以掌握他提出的足球概念和戰術。有消息指，紅魔鬼球員認為他的執教方式已經過時和落伍。事實上，今季英超在曼城、利物浦和車路士的前三位置難以撼動下，曼聯須與韋斯咸、熱刺和阿仙奴爭奪前四最後一席，按目前形勢看難以樂觀。

英媒傳普捷天奴將是曼聯的下任主帥。（Getty Images）

對於主帥長期人選，曼聯再次將目光投向曾經無限接近成事的巴黎聖日耳門主帥普捷天奴身上，其他人選還有阿積士教練坦克格（Erik ten Hag）以及李斯特城領隊羅渣士（Brendan Rodgers）。普捷天奴是紅魔鬼管理層首選，蘭歷克再次與高層有不同想法，更傾向坦克格。

曾在紅牛系球會管理層架構呼風喚雨的他，來到曼聯短短個半月，無論球場內外均已充滿無力感，也似乎與管理層的想法格格不入，令人擔心他在今季之後升任顧問，能否發揮應有作用，甚至會否完成兩年任期亦成疑問。