足球熱話｜稻本潤一加盟足球小將球會南葛SC　部份薪金由眾籌支付

日本前國腳稻本潤一正式加盟南葛SC，對於加入這支由日本殿堂級足球漫畫《足球小將》（又名《隊長小翼》）誕生的球隊，他聲言要助球隊升上日本足球聯賽（JFL，日本第4級聯賽）。



稻本潤一12月9日與在J3的SC相模原合約屆滿後，外界一直猜測其去向，不過稻本把握時間享受家庭樂，與模特兒太太田中美保度過她的39歲生日。

相隔個多月後的1月18日，終於傳來新消息，與SC相模原有合作關係的南葛SC，先在Twitter貼出一張維基百科專頁的「職業生涯數據」截圖，不少球迷從那張圖中看到1997年由大阪飛腳出道、2001年外借往阿仙奴、再借往富咸的紀錄，都已猜到將加盟的是誰。

南葛SC貼出一張來自維基百科專頁的「職業生涯數據」截圖，球迷已猜出主人翁是誰。（Twitter）

及後南葛SC再次發文，正式宣布42歲的稻本潤一加盟。這位一代日本中場感言：「很榮幸能在這間由足球小將誕生的球會踢球，我小時候超愛足球小將！希望我能協助球會做到升上JFL的目標，我也會盡力貢獻。」

南葛SC官宣稻本潤一加盟。（Twitter）

南葛SC官網中亦寫道，稻本潤一的部份薪金，將經由日本集資平台FiNANCiE中售出的「南葛代幣」所得的收入去支付。

稻本潤一的足跡遍布歐洲：

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南葛SC前身為成立於2009年的常盤球會，2013年由《足球小將》作者、在球會所在的葛飾區出生的高橋陽一出任後援會會長，並按照《足球小將》主角大空翼小學和中學時期效力的校隊名稱，將球隊改名南葛SC，高橋陽一其後成為南葛SC的代表理事，球隊2014年參戰日本足球協會的「全國社會人足球聯賽」。

南葛SC近年發展急速，除了不斷在業餘賽事中升班，也在2019年成立有限公司，2020年成功獲J League的「百年構想球會」認證，今年升上關東地區聯賽中最高級別的1部聯賽後，以明年升上JFL為目標。