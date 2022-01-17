足球熱話｜古天奴離利物浦歷低潮　全靠手中線渡難關

球迷們熟悉的古天奴回歸英超，地標戰面對曼聯即有進賬，助阿士東維拉連追兩球扳平。

自古天奴離開利物浦後，他承認生涯充滿高低起跌，尤其是在巴塞隆拿的日子。出外靠朋友，縱然在巴塞日子過得不順遂，幸好他遇上美斯這名好隊友，對方更在他艱難的時候「雪中送線」，古天奴至今依然記住這份情。



菲臘比古天奴（Philippe Coutinho）以借將身份加盟阿士東維拉，與舊同事謝拉特再度合作，回歸英超。古天奴返英首戰，後備入替即轟入一球，助球隊2：2賽和曼聯，風采依然。

這名29歲的巴西球星賽後接受訪問，直言「離開英超後生涯滿是起跌」。古天奴加盟巴塞後，未能取得正選位置外，曾經被外借至拜仁慕尼黑，發展未如理想。

古天奴維拉處子戰即獻入球 坦承離開利物浦後滿是起伏

新兵古天奴救亡 阿士東維拉２：２逼和曼聯

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面將困境，難免迷失，幸好古天奴遇上好同事，與阿根廷球王美斯成為好朋友。古天奴在巴塞十分掙扎，美斯願意犧牲一點，為了助好友一臂，就如2019年西班牙盃4強，美斯刻意讓出12碼，給予古天奴主射。此外，美斯將喻意好運的紅線轉贈古天奴，希望助他增強信心，這名巴西中場亦向美斯致謝。

古天奴在巴塞日子不順遂，但與美斯結為好友。（資料圖片／Getty Images）

美斯「雪中送線」，古天奴沒有忘記這番好意，這名巴西球星早前拍維拉官方照片時，手上再度出現這條紅線。縱然二人不再是隊友，但關係未變。

美斯送贈古天奴的紅線，如今他依然佩戴在手上。（阿士東維拉官方圖片）

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