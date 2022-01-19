蘭歷克交代馬迪爾風波已解決　一個理由決定曼聯應重用普巴｜英超

曼聯周三出戰英超作客賓福特，看守領隊蘭歷克周二出席記者會，談到保羅普巴的狀態以及安東尼馬迪爾的風波。他估計普巴可以在2月初對米杜士堡的足總盃中復出，並表明就算普巴不肯跟球會續約，都會在餘下半季派他上陣。對於馬迪爾上場被指拒絕隨隊比賽的風波，蘭歷克表示已跟他好好談過，已經解決了問題。



蘭歷克透露，法國中場普巴在周一恢復與大隊操練，他說：「普巴昨日（周一）首日與大隊操練，展示他是個非凡球員的能力。他未能趕及今周兩場比賽上陣，但希望在國際賽期後，當我們在足總盃對米杜士堡及作客般尼時，他可以候命。」

普巴與曼聯即將約滿，未有續約的消息。（Getty Images）

28歲的普巴今夏與曼聯約滿，一直未有續約，估計他很可能以自由身離隊。蘭歷克表示，不會因為普巴不肯續約而「雪藏」他，而且即將約滿的球員也不一定沒有鬥心。蘭歷克說：「就算目的是為了爭取其他球會的合約，我的意思是，他都會有動力（踢出表現）。為何我不派他上陣？」

「順道一提，我作為領隊的合約也是季尾到期。故此，我們都有一樣的目標，也有同一的野心，希望在未來3到4月取得最大的成功。對我來說，球員合約即將屆滿並非一個問題，關鍵在於他這一刻是否願意繼續成為我們的一員？他還有幾多的激情，以及身體的狀況如何？」

蘭歷克表示，他跟普巴一樣季尾約滿。（Getty Images）

蘭歷克表示，在昨日的訓練後，他與普巴詳談，獲得正面的回應。他說：「操練之後，我跟他好好地談了超過1小時，這是一次正面的溝通。他會全情投入至季尾。他向我解釋，想表現出自己最佳的一面。」對於普巴的續約情況，蘭歷克表示不懂回答，因為他不是負責談合約的人。

蘭歷克表示馬迪爾的拒絕上陣風波已經解決。（Getty Images）

上場曼聯對維拉的比賽，出現一宗「羅生門」事件，蘭歷克表示前鋒馬迪爾不願隨隊，而馬迪爾就在社交網站反擊，澄清自己不會拒絕上陣。

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蘭歷克在周二記者會上也回應了這宗風波，他說：「我來了6個星期，我在記者會上交代了所有應該說的事。我跟馬迪爾在周日溝通過，內容關於發生的事以及我對整件事的看法。問題已經解決了。他昨日及前日沒有操練，他有機會在今日（周二）復操。訓練過後，我再看看，決定他是否入選今場的大軍名單。」