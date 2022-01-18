英超｜般尼第5仗改期對屈福特聯賽取消　主帥指僅10人練波

英超的新冠肺炎「重災區」，當數護級分子般尼，賽事又要延期了。原定今晚主場對屈福特的聯賽，再次因為沒有足夠人數，獲准延期。
般尼昨公布已向賽會申請改期，今日確認獲批准。主帥戴治（Sean Dyche）早前已確診新冠肺炎，昨日指只有 10名球員參與操練，並無足夠球員應付賽事。他強調申請延期是出於真實需要，並指多人隔離，無法操練，「我們離應付賽事的門檻太遠」。
般尼現時包尾，但球隊持續受疫情影響，賽事一而再改期。他們現時僅賽17場，較對手少賽1-5場不等，落後尾四的屈福特3分。
英超本周賽程（般尼對屈福特已取消）：
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