阿仙奴人數不足仍散貨　守衛自由身離隊　代表作堪稱英超最佳防守

英超球隊阿仙奴跟守將哥拉辛拿斯解約，該名左閘隨即轉投法甲的馬賽。

這位波斯尼亞後衛加盟兵工廠4年多，最令人記得的一幕卻在場外，他曾赤手空拳力敵持刀劫匪，被球迷笑言是英超「最佳防守」。



阿仙奴近日因比賽人數不足申請對熱刺的北倫敦打吡延期，卻密密「散貨」。

繼把中場美蘭尼爾斯及前鋒巴洛根借走後，兵工廠再宣布跟28歲後衛哥拉辛拿斯解約，而這位波斯尼亞左閘亦隨即以自由身加盟法甲馬賽。同時有報導指，阿仙奴另一中堅柏保路馬尼亦有望以外借形式加盟意甲烏甸尼斯。

英超球隊阿仙奴跟守將哥拉辛拿斯解約，該名左閘隨即轉投法甲的馬賽。（Getty Images）

哥拉辛拿斯2017年從德甲史浩克04加盟，共上陣118場，亦為阿仙奴贏過足總盃冠軍。他首3季在英超均上陣超過20場，惟在阿迪達執掌後漸受冷落，去季一度被外借回史浩克04，今季亦只曾上陣270分鐘。

這位加盟初期因身型健碩及對抗力強，被球迷稱為「坦克」的守將，效力期間的「代表作」必數2019年與隊友奧斯爾在倫敦遇劫時，哥拉辛拿斯赤手空拳擊退持刀劫匪。有球迷在其離隊消息傳出後笑言，這或許是英超史上「最佳防守」。

重溫哥拉辛拿斯於英超的「最佳防守」：