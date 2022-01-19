曼聯領隊蘭歷克拆解辛祖低迷原因　建議對方只需做好一件事︱英超

英超曼聯翼鋒查頓辛祖加盟後表現不似預期，看守領隊蘭歷克被記者問到這位英格蘭小將時，一語道出其狀態低迷的原因，並正面地給予建議。
辛祖去年夏天以7300萬英鎊從多蒙特加盟曼聯，至今為紅魔上陣23次，卻只交出兩入球0助攻，表現與身價不成正比，備受批評。
這位翼鋒上場聯賽對維拉時，更被19歲瑞典新星艾蘭加（Anthony Elanga）搶贏正選位，只能於78分鐘時入替對方。
曼聯暫代領隊蘭歷克出席賽前記者會時表示，自己曾跟辛祖討論問題，得出以下答案。
「轉投多蒙特時他只有18歲、是位寂寂無名的英格蘭新星，當時外界的期望比現在低得多。此刻他背負高身價，在不同的聯賽、更偉大的球會效力，心理及情緒上的壓力自然更高。」
蘭歷克又透露，辛祖在練習時表現出眾，但這還不足夠。「他腦海中有太多想法，想做太多事了。我跟他說，你要做的只是在比賽中展示訓練時那一面。」
他相信辛祖若要成為球星，只能循序漸進，並承諾自己跟球會願意提供意見，助他一臂之力，但說到尾，仍要看辛祖的造化。
「我們都知道他的能力有多強，但他這種有想法的進攻球員，最重要的永遠是自信，希望他盡快拿出在多蒙特時的優秀表現。」
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