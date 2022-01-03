谷愛凌3日兩贏滑雪世界盃　克服意外締高分　用中文祝虎年大吉

2022北京冬運金牌熱門、中國滑雪運動員谷愛凌日前再連贏兩項世界冠軍，她這次除了克服惡劣天氣，也未受賽前一件意外影響，以高分為2021年寫下完美句號，同時在2022年有個好開始。



18歲的谷愛凌本擁有美國國籍，兩年前她宣布入籍中國，成為中國滑雪隊第一個「歸化兵」，並將代表國家隊出戰2022年冬奧會。

谷愛凌近月已先後贏得自由式滑雪大跳台世界盃美國斯廷博特站、自由式滑雪U型場地世界盃美國銅山站，及Dew Tour巡迴賽冠軍。

她數日前再出戰世界盃加拿大卡爾加里站的兩次自由式滑雪U型場地賽事，分別於去年12月31日及今年1月2日奪金，跨年度在3日內包攬兩個世界冠軍。

谷愛凌在世界盃加拿大站兩次賽事中均奪金牌。（谷愛凌微博）

賽前遇意外 克服天氣贏兩金

這次賽事除了天氣不佳——吹起大風、氣溫更低至零下30度，谷愛凌賽前更遭遇連環不幸事件，她一度弄失了護照，更錯過了訓練，但結果仍在兩次決賽分別拿下96.8及92.8的高分。

她在Instagram寫道：「經歷了這些事後，仍能站在頒獎台最高點，是2021年最佳的寫照，為這充滿挑戰但難忘的一年歡呼！為見識了的事、學習到的東西、遇過的人感恩。」

谷愛凌連奪兩個世界冠軍：

谷愛凌又特別提到加拿大這片福地，更標注了亞軍與季軍的選手，「上年我在這裏贏得第一個U型場地世界盃冠軍，這次也有個圓滿時刻，能跟這些對手比賽是榮幸。」

擁有一顆中國心的她也十分識做，同時於微博以中文透露感受，「今天在這喜獲第7個U型池（場地）冠軍。兩天前零下30度贏2021最後一枚金牌，今天30公里大風，#谷愛凌2022首冠。祝大家2022新年健康快樂，心想事成，虎年大吉，五穀豐登。」

谷愛凌場下可愛的一面：（按圖放大）