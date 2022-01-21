體育熱話｜前洋基投手殘忍令人髮指　涉吸毒及性侵前女友女兒致死

前紐約洋基投手邁特（Sergio Mitre）在2020年7月涉嫌性侵、虐待前女友當時22個月大的女兒，並且將其致死。該案最後判決近日出爐，邁特將面臨40至60年的有期徒刑。



現年40歲的邁特在2019年曾被當時女友指控家暴，2020年更變本加厲，涉嫌性侵、虐待前女友的22個月女兒致死。

邁特在美國職棒生涯的成績並不出色，離開美職棒後轉到墨西哥聯盟延續生涯。（Getty Images）

根據《每日郵報》報道，邁特當時的19歲女友向警方供稱，自己22個月大的女兒在事發前一天因腹痛、嘔吐前往診所就醫，隔日症狀再度復發，緊急送院後不治。驗屍報告指出，小女孩因腎動脈破裂導致低血溶性休克，同時發現她的背部有多處瘀青，法醫推測她曾遭受過性侵和虐待。

邁特在2009年因中華台北好手王建民因傷缺陣，成為了頂替人選。（Getty Images）

在法醫公布驗屍結果後，警方發現邁特身上持有毒品，很可能是導致其作出殘忍行為的原因。最近這宗案件的最後判決出爐，他將面臨40至60年的有期徒刑。