體育熱話｜19歲美少女小型飛機環球創紀錄　險闖北韓領空嚇出冷汗

19歲英裔比利時少女莎拉羅斯福（Zara Rutherford），獨自駕駛超輕型飛機環遊世界，在經歷5個月飛行後，20日平安回到比利時，成為全球最年輕獨自飛行女性，也是首位駕駛超輕型機飛越全球五大洲的飛行員。



年僅19歲的羅斯福在2021年8月從比利時西部庫特萊機場（Kortrijk-Wevelgem）出發，整個環遊世界旅程總共飛越5.1萬公里，橫跨5大洲共52個國家，包括美國、格陵蘭、俄羅斯和哥倫比亞，並到訪地球上兩個相對點，包括印尼占碑（Jambi）與哥倫比亞圖馬科（Tumaco），已滿足環遊世界的標準。

羅斯福指因天氣不似如期，比預計時間花多了兩個月才完成環遊世界之旅。（網上圖片）

雖然因天氣關係比預計時間花多了兩個月，她順利完成環球之旅、平穩地再降落到比利時機場一刻，打破了2017年30歲美國飛行員韋斯（Shaesta Wais）寫下的紀錄，成為全球獨自環球飛行最年輕的女生。

她披上英國與比利時國旗走下小型飛機，難掩興奮說：「這真的太瘋了，我還在消化發生的事。」

羅斯福在家人與傳媒迎接下平安回家。（美聯社）

「當我降落時，我就是很專心地降落，我真的很高興，已經好長一段時間了，離上次出發到現在已經5個月，我很高興，終於可以回家了。」羅斯福興奮地向機場大批接機的人揮手，並接過一張健力氏世界紀錄證書。

羅斯福笑容燦爛向接機群眾揮手。（網上圖片）

回顧整段旅程，羅斯福指在從法蘭克福離開時，下大雨還下大雪，當飛行到部分山谷時搖搖晃晃，差點進入北韓領空讓她捏把冷汗，「從俄羅斯飛往南韓真的很難開，在雲霧下又必須避開北韓，質疑自己有沒有闖入去了呢？」她還慶幸在機行經西伯利亞時沒出事，因為萬一在攝氏零下35度的地方停下，又沒有禦寒裝備就更不妙。

而她最喜愛的飛越地點，是美國的紐約和冰島的一座活火山。

羅斯福在旅途中曾遇上加州野火，經過極寒氣候的俄羅斯亦凍得受不了。（網上圖片）

羅斯福的雙親皆為飛機師，她希望能以這段旅程鼓勵女性，「希望自己的經歷能夠鼓勵女性在科學、科技、工程及數學領域學習和工作，激發女孩對航空的興趣。」她今年將入讀大學，夢想成為一名太空人。

羅斯福亦希望啟發到人們勇於嘗試和挑戰「瘋狂」的事，「有機會時就去做吧。」