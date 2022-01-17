祖高域未來3年禁止入境澳洲　一條件下又可申請豁免

祖高域在16日上訴失敗，被澳洲移民部下令離境，面臨未來3年禁止再申請入境簽證，英媒《BBC》則引述前澳洲移民官員指出，祖高域在一條件下有機會請求澳洲政府給予簽證豁免。
祖高域在16日法官宣判當晚，於兩位黑服的政府官員護送下由墨爾本機場搭機離境。英媒《BBC》報道，在航班追蹤網站「FlightRadar24」，其目的地是中東的杜拜，預計轉往西班牙、摩納哥或是家鄉塞爾維亞。
祖高域的簽證風波終告一段落，另一關鍵問題是該9屆澳網冠軍是否會被澳洲禁止入境3年？
移民部長霍克（Alex Hawke）以移民法的133C(3)撤銷祖高域的簽證，依照法例，他在3年不能取得簽證，意味他無法參加未來三屆澳網。
不過，這條法規也包含赦免條款，《BBC》引述前澳洲移民官員Abul Rizvi的電視訪談指出，假如被撤銷簽證的人，符合澳洲國家利益，或是境內公民、永久居民的利益，就有機會請求澳洲政府給予簽證豁免。
Abul Rizvi表示：「祖高域還能用《不可抗力與同情條款》（Compassionate and Compelling）向澳洲政府申請簽證豁免，我認為他會這樣做，如果他還想打明年的澳網。我猜到時不管誰是部長都應該會接受的。」他認為若是澳洲明年疫情緩和，對祖高域的阻力將減少。
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